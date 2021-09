Javier Esquivel

Hace no mucho tiempo, recibí en mi despacho una llamada de un líder parlamentario de uno de los países de Sudamérica donde el papel del Congreso en la opinión pública es igual de importante que el de los otros dos Poderes.

En su llamada expresaba su preocupación y con cierto grado de frustración al ver que los electores de los distritos que su partido ganó no reconocían el esfuerzo de sus colegas.

Durante su breve conversación me relataba que todas y todos ellos tenían la buena intención de ayudar a sus votantes con diversas iniciativas de ley, propuestas y alternativas para hacer que el gobierno en turno fuera más eficiente en el gasto y mejorará la calidad de vida de las y los ciudadanos.

Antes de colgar la llamada, quedamos que mi equipo y yo revisaríamos el tema y al par de unos días volveríamos a conversar.

Y, en efecto, al revisar el posicionamiento mediático, se advertía que la fracción parlamentaria era la más enérgica en el discurso, eran el grupo que más participaciones tenían en la tribuna parlamentaria, más publicaciones en medios impresos y seguidores en redes sociales tenían.

Sin embargo, advertíamos que la gente que aun votó por ellas y ellos o no se enteraban de dicho trabajo o simplemente los seguían evaluando de forma negativa al igual que sus antecesores.

La investigación arrojaba que la mayoría de ellas y ellos no eran tan conocidos en sus distritos y los pocos que los reconocían opinaban mal de ellos (desconfianza y lejanía).

Esta discrepancia de criterios y visiones entre ciudadanos y legisladores que vemos en este caso sudamericano no están lejana a la realidad de México o de otros países en la región. El punto clave de este problema de comunicación está centrado en la generación y administración de expectativas ya sea a la hora de hacer una campaña política, gobernar y legislar.

El tema viene a esta reflexión porque es justo lo que sucede con la amplia campaña de comunicación legislativa que emprendió la fracción parlamentaria federal de la Cámara baja del Partido Acción Nacional con su iniciativa del Seguro de Desempleo.

Al analizar dichos esfuerzos por comunicar proactivamente y a favor de la gente de Acción Nacional, vemos que el ejercicio comprende desde: el levantamiento de encuestas -que parecen más push poll– para conocer la opinión de la gente que ha perdió un trabajo formal, entrevistas promocionales en medios locales y regionales hasta marketing electoral con camisas y gorras a nivel nacional.

El ejercicio de promoción legislativa para dar a conocer los primeros trabajos grupales de las y los legisladores en la LXV legislatura es de primera instancia llamativo por el golpe mediático que representa, pero estratégicamente contraproducente a mediano y largo plazos.

El anunciar que podría existir un seguro de desempleo en un país de cerca de 3 millones de personas que carecen un ingreso formal es de primera instancia muy atractivo, pero va perdiendo forma e impacto cuando hay que explicar que es sólo una propuesta, que para hacerla realidad se requiere la aprobación de otras fuerzas políticas y que el presupuesto para dar viabilidad financiera ese seguro habría que restarlo de proyectos como el Tren Maya, las refinerías o el nuevo aeropuerto, entre otras obras.

En la comunicación legislativa tampoco se explica que el camino para materializarla no es fácil ya que habrá que reformar la Constitución Política, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Impuesto Sobre la Renta para establecerlo como un derecho.

El desencanto va tomando más fuerza cuando -de ser aprobado por ambas cámaras legislativas- solamente será entregado a quienes cumplan toda una serie de requisitos y demuestren que han perdido un empleo formal y que solamente podrán ser acreedores a un monto mínimo y básico solo por muy pocos meses.

De ser aprobada esta iniciativa sin duda beneficiará -sino a toda la población desempleada en el país- si a un gran número de familias mexicanas lo que dará réditos muy parciales al PAN ya que la medida es paliativa, en razón de que la gente desea más conseguir un empleo que esperar seguro de desempleo por algunos meses.

Lo que la gente espera que pase le influye al juzgar lo que realmente pasa. Y ese es el punto delicado de generar expectativas a las personas.

Lo que la población desempleada cree que le va a proporcional el legislativo podría tener un efecto contraproducente en caso de no hacerse realidad.

La gente que hoy es persuadida con un beneficio mañana no será totalmente tolerante a escuchar explicaciones de por qué no recibe el beneficio esperado simplemente juzgará fuera de la razón y evaluará con la emoción del enojo y desilusión.

La generación de expectativas difíciles de cumplir, el no detectar lo que la gente realmente necesita y el comunicar con un razonamiento único y cortoplacista siempre será el generador de esa falta de sintonía entre quien legisla o gobierna.

Una expectativa mal gestionada siempre será el motor de la frustración del gobernante por no ser reconocido por lo que ha ofrecido con su trabajo y la causa de la desilusión del elector por no recibir lo que a su juicio es obligación otorgar por parte del Estado.

Las problemáticas de la población siempre son infinitas por naturaleza, pero la tarea de la comunicación legislativa o de gobierno es dejar manifiesta la capacidad de cumplirlas por parte de una autoridad y buscar el consenso de que lo que hoy se hace resuelve las necesidades más urgentes.

Hoy en la actualidad no hay gobiernos o legisladores que puedan resolverlo todo, así como hay población que no espera que las autoridades le resuelvan todos sus problemas, pero si les garanticen al menos mejores condiciones para encontrar caminos y alternativas y no les generen falsas expectativas.

Finalmente, mis clientes de Sudamérica, reorientaron su agenda legislativa anual tanto en lo individual y grupalmente. Hicieron foros para hacer escucha activa de la población y realizar gestiones a su alcance que resolvían problemas urgentes.

Algunas de ellas se religieron un periodo más y otros no pudieron hacer más que lo que les fue posible, pero fueron reconocidos por lo menos por haberlo intentado.

ooOOoo