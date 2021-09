Mish Miranda

Se cumple un año más y aterrizamos en la mitad del gobierno que tanta ciudadanía sacó a las calles para ser electo, la figura que manifestó la esperanza puesta de miles de mexicanos que soñaban con un país más seguro, más desarrollado, más unido y próspero que no solo se quedó atrás, sino que sigue en picada.

Presentamos:

1. Récord histórico en homicidios dolosos por la inseguridad y crimen organizado. Casi 100 mil personas en tres años (94 homicidios diarios), acumulando un mayor número que el expresidente Calderón en sus seis años de gobierno (en donde se dio la violenta guerra contra el narco), mostrando una situación muy grave. Récord histórico a nivel mundial en personal médico que perdió la vida durante la pandemia actual de la COVID-19. Récord histórico en candidatos asesinados en el proceso electoral y en impunidad, a pesar de la claridad de la corrupción. Récord histórico en aumento del índice de la Bolsa de Valores. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores fue muy mayor en 2003 con Vicente Fox (34 por ciento) comparado con el actual Gobierno de 2021 (28 por ciento).

Parte de la distorsión de realidad que emerge el actual presidente:

Manifestar que 70 por ciento de los hogares de México está inscrito en al menos un programa de bienestar o se beneficia de alguna manera del presupuesto nacional. De acuerdo con la Encuesta de Empleo y Ocupación del Inegi, solo tres de cada 10 hogares de México son beneficiarios de algún tipo de programa social; sin embargo, de acuerdo con cifras del Inegi analizadas por el Instituto de Estudios de Desigualdad, en 2018 el 60 por ciento de los hogares más pobres eran beneficiados por programas sociales, mientras que hoy en día solamente el 35 por ciento lo son.

La pobreza no terminó ni se disminuyó; aumentó.

De acuerdo con datos del Coneval, unas 3.8 millones de personas más viven en la pobreza actualmente. Además, los datos de esta institución confirman que desaparecer el Seguro Popular fue una gran irresponsabilidad por parte del Gobierno actual. Con esto, 15 millones de personas pasaron a no tener acceso a servicios de salud.

No vemos información que revele mejoras, no vemos avances. No estamos caminando por el camino correcto, mucho ojo.

