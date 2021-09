Enrique Mireles

De Chile: Tremendo papelón nos aventamos siendo sede de la Celac. El plan maestro de Andrés y Ebrard por desplazar el liderazgo de la OEA en la región nomás no les salió; su fiesta que tenía como invitados de lujo a los dictadores de caviar Maduro y Díaz-Canel, duró menos de dos minutos gracias a los presidentes de Paraguay y Uruguay, quienes aclararon que no estaban ahí para respaldar dictaduras ni para despreciar a la OEA.

Lacalle, el presidente uruguayo, fue quien acaparó el foco de la reunión al criticar, de frente a Maduro, quien irónicamente se defendió diciendo que, cuando quiera, se arma la machaca de un debate de democracia y libertades. ¿Cómo ven? Presumiendo lo que no tienen, presumiendo lo que no hay, el escenario puesto para que según se luciera Andrés y lo único que logró fue un alboroto que dejó a México más que roto diplomáticamente.

De Mole: Los que han liberado narcos, exonerado delincuentes, perdonado y purificado corruptos ahora se lanzan con todo el supuesto peso de la ley contra excientíficos, según, por andar metidos en temas de delincuencia organizada, por lo que ahora los abrazos son para los narcos y los balazos contra la ciencia.

Unos 31 excientíficos e investigadores, en la mira de la FGR por denuncias presentadas por el Conacyt. El asunto es que los acusan de transferir fondos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, cosa que está permitida por la misma ley; esto causó, y con justa razón, indignación en todo el entorno académico del país incluyendo a la UNAM, quien en voz de su rector, Enrique Graue, condenó los hechos para que, justo después, senadores de Morena pidieran que la UIF investigue también a la UNAM. Les digo: parece que en México es más perseguido el saber que el hacer. La ciencia en la mira y el narco nomás mirando.

De Pozole: De los creadores de la rifa no rifa del avión, de las vacunas no vacunas y del Fonden no Fonden, llegan ahora los cheques que no son cheques. Resulta que a nuestra medallista olímpica Aremy Fuentes le dieron un cheque por su medalla en Tokio, pero un cheque de chocolate, y es que no ha podido cobrarlo, porque el banco dice que no existe. El Gobierno de Baja California premió a la atleta en la foto, pero ahí nomás quedó la cosa. Ya se estarán imaginando de qué partido estamos hablando. ¿Yaa ve? Luego no vengan a quejarse de que nos la pasamos señalando a los que siempre se pasan el tepache regando.