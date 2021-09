El Gallo 12

El resultado con Necaxa nos había ilusionado, pero el domingo, el Cruz Azul nos regresó a nuestra triste realidad. Por más ganas que se le ponen en la cancha, la poca calidad del plantel no da para más y a pesar de que se estaba haciendo un buen partido hasta el minuto 42; cuando Perg (26) hizo de ‘las suyas’ regalando un balón que al final terminó en nuestra portería y bueno… todo se derrumbó porque a fuerza de ser honestos no tenemos delanteros, ni Sosa (20) ni Madrigal (19) dan el ancho para esta división, jornada tras jornada se les dan oportunidades, y no pasa nada. Su inoperancia es basta. Tenemos que reconocer que el nuevo acomodo ha mejorado la media cancha, nos tiene sorprendidos el nivel que está tomando Olivera (11) pisando las dos áreas, incluso Barrera (18) lo ha elevado, Ramírez (7) intenta de todo, pero no encuentra socios arriba, y Escamilla (5) cumpliendo; por lo demás, sin comentarios.

Quien se llevó la semana fue el presidente Gabriel Solares, mostrando sus dotes de líder y de estratega con visión a largo plazo. Todo lo que hizo merece nuestro reconocimiento, mira qué quitarle, literalmente, de las manos a la nueva Administración gubernamental a Adolfo Ríos, quien iba directo al Indereq, y sumarlo a las filas del club, además de traerlo para apoyar su área más débil, porque habrá que reconocer que ni Velarde ni Alex Diego estaban haciendo bien su chamba.

A pesar de haber dejado sin director al deporte local, todavía consigue la venia del gobernador electo y logra que se sienten juntos en una amena rueda de prensa donde todos estaban contentos y satisfechos; insistimos, qué gran trabajo de nuestro presidente. Suponemos que ‘el arquero de Cristo’ no es un elemento barato, pero lo vale, y seguramente ya tendrá asegurada su nómina, si no, ¿cómo lo traería? Además de que debió de ofrecerle un proyecto sólido a mediano y largo plazo, esto va en descanso de la afición, porque se estaba asomando la incertidumbre vía el Grupo Caliente, que también, ya se aclaró, tiene las manos fuera del club. ¡Puro 10!