Querétaro fue de los primeros estados que recibió las dosis contra la COVID-19. Aún se mantiene vigente aquel 24 de diciembre, día en que arrancó el Plan Nacional de Vacunación y médicos queretanos fueron los que recibieron las primeras vacunas. Con ello, la esperanza de una reapertura de las actividades sociales, económicas, culturales y políticas se potenciaba.

A poco más de 10 meses de iniciarse la inmunización de la población, muchos de los sectores han podido reabrir sus actividades y con ello recuperar su economía o bien retomar su cotidianidad. Uno de los últimos fue el sector educativo, el cual, pese a que continuaron su quehacer en la virtualidad, el regreso presencial se dio apenas hace dos semanas.

Hemos visto que, en torno a las escuelas, muchas unidades económicas dependen de ello, por lo que el avance de la inoculación contra el coronavirus ha sido clave. Actualmente, Querétaro se encuentra en los primeros lugares con mayor avance en aplicación de los esquemas de vacunación.

Esto no ha sido éxito de un solo ente de la Administración pública, sino más bien la sinergia del Gobierno estatal y federal, así como de los municipios, los cuales también han dispuesto sus recursos para mover los grupos etarios hacia los centros de vacunación. Es sin duda un éxito de todos quienes han participado; no obstante, no hay que bajar la guardia. La vacuna no es garantía de no contagiarse. Sígamos cuidándonos.

