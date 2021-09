Enrique Mireles

De Chile: Tiempo de presupuesto, y no está para saberlo, ni yo para contarle pero la realidad es que lo único presupuestado es otro año directo al desastre, las PÍOridades de Andrés nuevamente no son las que deberían ser, son las que el emperador del Palacio quiere que sean.

Pa’empezar el tren fara-maya es el gran ganón del cuento, con 73% más presupuesto, 62 mil millones de pesos más a este capri CHU-CHU que va a salir en más de 200 mil millones, y agarrase porque también este año van 42 mil millones más para el parque acuático petrolero de Dos Bocas, total que pareciera que aquí sobra el dinero para tirarlo aunque sea al agua.

El Barril sin fondo de PEMEX y el diablito eléctrico nacional de la CFE, también tendrán más presupuesto, y por supuesto, también más deuda, van a chuparse el próximo año más de un billón 80 mil millones de pesos, 29% más que lo destinado a salud, aún y con pandemia y más del 65% de lo destinado a operatividad del IMSS, y bueno, la cereza del pastel, los dos programas sociales con más señalamientos de corrupción, también fueron premiados con aumentos, nos referimos por supuesto a Deforestando Vida y Jóvenes Destruyendo el Futuro, más de 50 mil millones directos a la discrecionalidad de las secretarías que operan dichos programas y que de sobra sabemos, han fracasado rotundamente, pero bien dicen por ahí, con dinero baila el perro aunque que aquí ni perro hay.

De Mole: Las aguas en la SCJN anduvieron muy movidas esta semana, y es que después de casi 4 años, por fin se debatió, por primera vez en pleno, el tema de la despenalización del Aborto, concretamente en el caso del código Penal de Coahuila que contempla hasta tres años de prisión por esta conducta.

Y decimos contemplaba porque las y los ministros, votaron en unanimidad por declarar inconstitucionales los artículos que criminalizaban a las mujeres que por la razón que ustedes quieran, abortaran, la justificación se basa en garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su cuerpo.

Con esta resolución Coahuila se suma a CDMX, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz como los estados en donde es legal el alboroto, sin embargo cualquier mujer de todo el país podría ejercer dicho derecho a través de un amparo, y ojo, no se me vaya con la finta ni se me confunda, la discusión no se trata de estar a favor o no del aborto, se trata sobre si deben existir sanciones penales sobre las mujeres o no, eso fue lo que se discutió y sobre eso se votó, digo, estar a favor de despenalizarlo no es ni cerquita igual que andarlo promoviendo, así que sacuda bien sus paradigmas y límpiese las lagañas, porque se debe mirar el contexto antes de decir patrañas.

De Pozole: Es irónico que la Secretaria de Educación, Delfina Gómez, quien, debería ser ejemplo, guía y mentora de la política pública y el civismo de nuestro país, lo sea pero para absolutamente lo contrario, y es que el INE confirmó un multón a MORENA por confirmar, que mientras la Maestra se desempeñó como presidenta municipal de Texcoco, les retuvo más 13 millones de pesos a los trabajadores del municipio para financiar campañas del partido de la pseudo honestidad valiente.

Todo esto de la mano de Horacio Duarte, hoy encargado de aduanas del Gobierno Federal, nomás pa’que le vaya tanteando el agua a los camotes, y es que el INE logró comprobar esta mega tranza a través de cheques, recibos y cartas de presuntos donativos que obligaban firmaran los trabajadores, con todo y las pruebas ¿Sabe qué dijo Andrés al respecto? Que los ataques eran porque veían a Delfina, como candidata al gubernatura del Edo. de México, ni hablar, aquí se lo propusimos desde que llegó al puesto y hoy se los vuelvo a decir, que le cambien de siglas a la SEP por SCP, Secretaría de la Corrupción Pública.