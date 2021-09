Francisco Pájaro Anaya

Hemos comenzado el mes de septiembre, que tradicionalmene lo hemos llamado como el “mes de la Patria”, ya que en este mes se recuerdan los principales acontecimientos que le han dado vida a nuestro país y de los cuales nosotros nos sentimos orgullosos. Estos acontecimientos marcan sin duda alguna el origen, la identidad y el desarrollo de nuestro pueblo y sobretodo resaltan los hechos que dan vida a la Patria de la cual nos sentimos orgullosos.

En medio de esta emergencia sanitaria, que ya tenemos más de un año con ella, los mexicanos vamos a celebrar el próximo 27 de septiembre el bicentenario de la Consumación de la Independencia, un hecho muy relevante, que probablemente no se le haya dado la relevancia correspondiente, pero no solo de ahora si no desde siempre al celebrar solamente el inicio del movimiento que llevo como termino el rescatar la soberanía que se encontraba en manos de la corona española.

Sin duda alguna, la gesta de los primeros independentistas, Hidalgo, Allende, Aldama, Morelos, etc., dieron la pauta para que después de varias luchas entre hermanos (que eso hemos sido siempre) lográramos la ansiada independencia de nuestro país, y ahora que se cumplen doscientos años de su consumación, es nuestro deber recordarla y reflexionar sobre el camino que los mexicanos nos hemos trazado y que hemos caminado en este bicentenario.

Las figuras de Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, son las claves para entender los acontecimientos que ahora recordamos y de los cuales San Juan del Río y Querétaro son lugares importantes para esta consumación al ser espacios en donde el ejército trigarante permaneció y formularon proyectos para la naciente Patria Mexicana.

Otro de los festejos que recordaremos en este mes es la gesta heroica de la Batalla de Chapultepec y la gesta de los llamados “Niños Héroes”, quienes siendo cadetes del H. Colegio Militar defendieron la soberanía del país de la intervención Norteamérica de 1847.

Para nuestro estado de Querétaro, el día 14 de septiembre es día del reconcomiendo a la gesta de Doña Josefa Ortiz de Domínguez, quien con su participación hizo que se realizara el inicio de la Guerra de Independencia. Su participación y la de varias mujeres es recordada como parte esencial del movimiento armado de 1810.

En medio de la pandemia, no podemos olvidar estos acontecimientos, que como ya he mencionado, dan origen a la Patria y son orgullo de nuestra historia. Ojalá con las medidas sanitarias correspondientes y con la esperanza puesta en un futuro mejor podamos gritar desde el corazón: “¡Viva México!”.

MT