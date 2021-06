Pan y circo de Roma a México: Mario Maraboto

Dicen los historiadores que el emperador ofrecía al pueblo pan y circo para distraerlo y hacerlo desistir de su participación en la política

Mario Maraboto

Las “Sátiras”, escritas por el poeta romano Decio Junio Juvenal a fines del Siglo I, eran una forma de crítica ante la decadencia del Imperio Romano. Entre la temática de las 16 sátiras figuraban: La hipocresía, la corrupción, la gastronomía sobre los asuntos de estado, la decadencia literaria por no adular al emperador, la sobriedad sobre el lujo, el apego a las riquezas, la codicia, y el voto.

En la Sátira X, al referirse a la ejecución de Lucio Elio Sejano –poderoso amigo del Emperador Tiberio-, el poeta escribió: “Desde hace tiempo -exactamente desde que no tenemos a quién vender el voto –, este pueblo ha perdido su interés por la política, y si antes concedía mandos, haces, legiones, en fin todo, ahora deja hacer y sólo desea con avidez dos cosas: pan y juegos de circo”.

Dicen los historiadores que el emperador ofrecía al pueblo pan y circo para distraerlo y hacerlo desistir de su participación en la política y de ejercer su derecho a cuestionar a los políticos, además de ser una estrategia para mantenerse en el poder al obtener votos a cambio del pan y el entretenimiento.

Mientras documentaba los párrafos anteriores empecé a notar las coincidencias de Las Sátiras de Juvenal hacia el Imperio Romana con lo que vemos y vivimos con el actual gobierno federal: Se habla de un combate a la corrupción que no es combate y sólo se dirige hacia regímenes anteriores pero no al actual; se predica la sobriedad sobre el lujo (austeridad republicana) desde la magnificencia y suntuosidad de un palacio (Gobierno rico con pueblo pobre); se critica la “decadencia literaria” de aquellos medios de comunicación que no adulan al presidente y lo critican; se presume la gastronomía (tamales de chipilín, tlayudas, etc.) y se destaca por sobre los asuntos de estado.

De pan son evidentes la pensión a adultos mayores, las becas a la jóvenes “ninis” (ni estudian ni trabajan), e inclusive la vacunación contra el Covid-19, entre otros. De circo es lo que más abunda: un circo cuya pista principal está en Palacio Nacional que diariamente presenta actos fantásticos que generan controversias para que parte de la población se entretenga aplaudiendo o criticando.

Entre esos números de entretenimiento figuran las continuas menciones de las tres obras distintivas del derroche de este gobierno: la Terminal Avionera del Norte, el antiecológico Tren Maya, y la que será la antiecológica refinería de Dos Bocas. Otros números han sido: la rifa del avión que no se ha vendido (sólo se obtuvo el dinero de la compra de los billetes de lotería); el quién es quién en los precios de la gasolina que no iba a subir; el combate al huachicol que no se ha detenido; los frecuentes «informes» presidenciales que no informan pero si dan de qué hablar; el cuestionamiento a organismos autónomos con su respectiva amenaza de desaparición; el show de Eugenia León por el día del desmadre, perdón, de la madre; la venta de autos y aviones para dizque devolver al pueblo lo robado (sólo por los anteriores gobiernos); la crítica a las clases medias por aspirar a una vida mejor, y los más recientes: la sección de “quién es quién en las mentiras de la semana” y los “Tianguis de Bienestar” para vender productos robados o piratas decomisados (fomento a la piratería).

En la Roma antigua, al igual que sucede hoy en México, el divertimento y la distribución de alimentos de manera gratuita eran las dos grandes herramientas de control social por parte del emperador. La Sátira X refiere que Sejano “…no supo qué era lo que había que codiciar; pues quien codiciaba honores excesivos y pedía excesivas riquezas estaba levantando las numerosas plantas de una elevada torre, desde donde más grande sería la caída y enorme el batacazo del vertiginoso hundimiento.” ¡Para allá va nuestro contradictorio emperador!