Incertidumbre con la Santa María: Juan Carlos Sámano

EL SEGUNDO AVISO

Juan Carlos Sámano U.

A principios de la semana pasada, las redes sociales explotaron con una noticia que dejó atónitos a propios y extraños, ya que se daba por un hecho la venta de la emblemática Plaza de de Toros Santa María de Querétaro y por ende su demolición, para dar paso, supuestamente, a una tienda comercial propiedad un importante grupo Texano.

La polémica no tardó en desatarse, debido a que muchos de los llamados “románticos taurinos, esos que tuvieron la fortuna de verla nacer en aquel lejano noviembre de 1963, no daban pié a tal noticia, sin tomar en cuenta que dicho coso es propiedad privada y que la Familia González Aréstegui puede disponer de él de la manera que a ellos mejor convenga. Ya tiempo atrás, era bien sabido de los problemas financieros que se tenían para poder mantener el inmueble en buenas condiciones, esto debido a las pocas corridas de toros que se celebraban a la par de otro importante ingreso, que sin duda, eran los conciertos y espectáculos que ahí se presentaban, mismos que tuvieron que ser cancelados a causa del COVID el año pasado. Intención de venta siempre ha existido, sin embargo entendemos que no es una transacción fácil de realizar, la cuestión es que al día de hoy existe una gran posibilidad de que “La Santa María” deje de existir para tristeza de los Aficionados Taurinos y de gozo para los grupos de Animalistas.

Ante todo esto, ¿Qué significa o que repercusión tendría esta decisión para la Fiesta de los Toros en general?. Definitivamente habrá muchas opiniones, sin embargo, creo que el hecho de que esta plaza de toros poseedora de un gran sabor taurino, de una gran tradición, un aforo importante y que en su momento fue la de mayor importancia a nivel nacional por los carteles que presentaba pudiera desaparecer, es un síntoma inequívoco de la evolución que la Tauromaquia está padeciendo, en pocas palabras, no es rentable mantener un coso de estos con la poca afición que en la actualidad se tiene. Mientras algunas plazas de toros sean propiedad privada, caso concreto La Monumental Plaza de Toros México, estaremos a expensas de que puedan desaparecer y así poco a poco ir limitando las opciones para presenciar un festejó.

Esperemos pues la decisión final y ver de qué manera concluye este asunto, pero sobre todo, esperando que la Fiesta Brava no se vea afectada tanto en su esencia como en su futuro inmediato.