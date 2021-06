Corrupciones, consultas y traiciones: Kike Mireles

La cosa es clara ¿Hay pruebas de que los ex presidentes cometieron delitos? ¿Sí? ¿Entonces que espera Andrés para actuar en su contra? ¿No que mucha escoba pa’barrer la corrupción?

Kike Míreles

De Chile: No hay para medicinas ni quimioterapias pero si para armar un show respecto a la consulta sobre enjuiciar a ex presidentes de más de 500 millones dígame usted si no le parece ridículo e insultante semejante acto de propaganda descarada del presidente ¿Desde cuándo el cumplimiento de la justicia se tiene que preguntar? La cosa es clara ¿Hay pruebas de que los ex presidentes cometieron delitos? ¿Sí? ¿Entonces que espera Andrés para actuar en su contra? ¿No que mucha escoba pa’barrer la corrupción?

Le voy a contar por dónde va la cosa, contrario a lo que muchos piensan, la consulta más que impulsar el juicio de ex presidentes va encaminado a que Andrés se pueda escudar en ella para no actuar contra algún antecesor, según la ley de consulta popular, se requiere el 40% de votación del padrón electoral para hacerla vinculante, es decir tendrían que votar más de 38 millones de mexicanos en aproximadamente 50 mil casillas, es decir un promedio de 760 personas por cada una de ellas.

Algo que se ve muy difícil, dado que la participación en las pasadas elecciones fue de apenas el 52% y eso que se decidieron más de 20 mil cargos; no se sorprenda si después el presi, sale con algo así como “yo los quería enjuiciar” pero el pueblo no votó, insisto, que se actúe contra quien toque, y que la pague quien la deba, usted decide si participa en esta nueva payasada.

De Mole: Le dieron las gracias a Irma Eréndira Sandoval, la ahora ex secretaria de la función pública se va caminando por la calle de la amargura, pero contrario a lo que usted piensa, no se va por sus fracasos, se va por traicionar al presidente, y es que fue precisamente ella quien filtró toda la información sobre las acusaciones de violación y abuso sexual del Felix Salgado Macedonio para dejarle el camino libre a su hermano Amilcar Sandoval en la lucha por la candidatura de la gubernatura de Guerrero.

Está claro, en Palacio Nacional no basta con con perdonar a Bartlett y su hijo por actos de corrupción, y el no actuar contra su prima Felipa Obrador, se puede no dar resultados, pero de plano lo que no se puede, es jugarle al vivo y por la espalda a Andrés, y menos pa’jalarle la cola al toro favorito de su corral, y además, gracias a su ridícula ley que impulsó, tampoco podrá trabajar en la IP durante los próximos 10 años; así fue como la fiscal de hierro, fundió su futuro al calor de ocurrencias y traiciones.

De Pozole: Hablando de Corrupción y para que le mida el agua a los camotes de la gestión de Eréndira Sandoval, resulta que su Secretaría, la encargada precisamente de combatir actos de corrupción, compró millones en kits de pruebas anti COVID, los cuales costaron 4 veces que los que compró el IMSS, además, se lo compró a una empresa ubicada en una tienda de abarrotes y que, “inexplicablemente” tiene cero empleados, sí, cero…

Ah que canija nos salió Irmita, quien por cierto, sigue haciéndose guaje para no explicar cómo con un sueldo de maestros de la UNAM la ex secretaria y su esposo, John Ackerman, compraron 6 millonarios inmuebles y de contado, en una de esas, las tienditas de abarrotes sin empleados, abonaron a la causa, o más bien, a las casas.