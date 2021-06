Checo “aspiracionista”: Iván Torres

Sergio “Checo” Pérez se convertirá en breve, si el destino no dice otra cosa, en el piloto mexicano más importante en la historia del automovilismo en México

No es casualidad, en esta espacio ya hace algunos meses mencionamos o hicimos un recuento de su carrera como piloto y mencionamos su capacidad para estar un equipo que peleara las primeras posiciones.

A estas alturas del campeonato Fórmula 1, el mexicano está en tercer lugar del campeonato de pilotos y junto con Max Verstappen, su coequipero, tienen al equipo Red Bull en la primera posición del campeonato de constructores.

En la historia del automovilismo mexicano hay referencias muy importantes que han puesto el nombre de México en el plano mundial. Ricardo Rodríguez, Moisés Solana, Josele Garza, Adrián Fernández, Luis “Chapulin” Díaz, Esteban Gutiérrez y ahora Sergio Pérez.

La distinción sobre los demás para “Checo” es el momento que está viviendo el jalisiciense, ha sobrellevado desde sus primeros pasos y antes, a un patrocinador que lo ha acompañado de la mano, a donde vaya el piloto, ahí estará siempre.

Llegó a una escudería que en los últimos años estuvo probando a su piloto dos y pasó Ricciardo, Vettel, Kvyat, sin embargo la dupla que hoy en día tiene Red Bull es perfecta para los alcances que buscan al final del año, ser los campeones, de pilotos y de motores lo que pondrá a la compañía en la etapa más exitosa de su historia.

Las dos próximas competencias de F1, serán en territorio austriaco, casa de la compañía Red Bull, es decir, “Checo” y compañía estarán en casa y es aquí donde se puede empezar a separar la escudería austriaca de las demás. Mercedes, McLaren y Ferrari están muy preocupados, están siendo desbancados del trono que han ocupado por años y mucho es propiciado por un mexicano que compite de tú a tú con los grandes, sólo basta recordar que en la última carrera, Checo obligó a Hamilton y a Botas a cambiar de estrategia sobre la marcha y terminaron derrotados.

No es sorpresa lo del mexicano más bien es trabajo, ganas de salir adelante, “aspiracionista” como dijo alguien por ahí. Checo es un ejemplo de esos mexicanos que no se pueden convencer para fincarse en la mediocridad, al contrario, es de los que llegan y triunfan, como debe de ser, ¿qué no?