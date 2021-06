Querétaro y las Ciclociudades: Consejo Ciudadano de Urbanismo

Como lo afirma el Instituto Mexicano para la Competitividad, para atacar los problemas de congestión vial, contaminación ambiental y huella de carbono desmedida es necesario fomentar una movilidad urbana más eficiente

Jorge Roberto Javier Tortajada y Claudio Sarmiento/Consejo Ciudadano de Urbanismo

@ConsejoUrbanQro

Hace 10 años que el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) publicó el Manual Ciclociudades, un documento extenso que marca la pauta para implementar el ciclismo urbano en las ciudades mexicanas. Desprendido de esto, el ITDP ha realizado una categorización anual sobre el avance de las políticas ciclistas en las principales ciudades del país. Observa, entre otras, las acciones realizadas a nivel metropolitano de acuerdo a la seguridad y planeación de la movilidad urbana y ciclista. ¿Dónde queda el avance de Querétaro?

Hemos sido testigos de diversos esfuerzos por mejorar la cultura ciclista queretana pero muchos, como el Proyecto de la Red de Carriles Bicicleta 2018-2021, se han quedado en el tintero. Pero según el ranking Ciclociudades 2020, Querétaro no tuvo avance alguno en inversión ciclista. No solo no se desarrollaron ciclovías, sino que algunas de las que estaban, desaparecieron.

Esto reafirma que una mejor ciudad debe ir más allá de las promesas políticas. Como lo afirma el Instituto Mexicano para la Competitividad, para atacar los problemas de congestión vial, contaminación ambiental y huella de carbono desmedida es necesario fomentar una movilidad urbana más eficiente, equitativa y sustentable. Esto es posible a través de colaboraciones gobierno-sociedad que faciliten el desarrollo de proyectos de infraestructura e integración con otros medios de transporte que garanticen la calidad de vida de las personas y la competitividad de las ciudades.