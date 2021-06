A palabras necias...: Mario Maraboto

Lo más destacado era el protagonismo y lucimiento personal del Subsecretario López-Gatell, la mala información y la poca orientación sobre la prevención

Mario Maraboto

Viví mi juventud en un país gobernado por el viejo régimen de la “dictablanda” priísta y fui educado en la cultura del estudio, la dedicación, el esfuerzo personal para progresar y tratando de vivir valores como la honestidad y el respeto a los demás. Nunca fui cuestionado ni por el gobierno ni por nadie sobre mis decisiones personales y el deseo de permanente superación profesional y humana.

Con empeño he alcanzado algunos logros: casa propia, título profesional, auto, trabajo, viajes familiares a varios países, entre otros. Todo producto de mi esfuerzo y el apoyo de mi esposa, y siempre en busca de nuevos logros.

Cuando en días pasado el Presidente de la República, en una más de sus frases clasistas se refirió a las “clase media-media, media-alta” y las criticó por su “actitud aspiracionista; es triunfar a toda costa, salir adelante, muy egoísta”, sentí pena por él: seguramente por esa mentalidad tardó varios años en obtener su título profesional. Pensé que tal expresión obedeció a sus inseguridades y al afán de querer superarlas mostrándose como superior a cualquiera; nadie tiene derecho a tener más estudios y grados académicos que él so pena de ser calificado de egoísta.

Lo curioso es que 3 días después, al hablar sobre la forma de gobierno, se auto formuló la pregunta “¿Y qué es ser faccioso?” para responderse: “Pues es ocuparse nada más de un grupo, de una parte”. En una más de sus incoherencias implícitamente se auto-calificó: con su primera adjetivación segregó a quienes definió como “clase media-media, media-alta.”

Pensé también en la formación de nuestras hijas: pudieron ir a una reconocida universidad privada (otro de nuestros muchos esfuerzos), adquirir una formación humanista y superarse profesionalmente; como miles de mexicanos, independientemente de su posición social o económica, no han buscado triunfos ni reconocimientos y son solidarias, no egoístas.

En otro asunto, el 11 de junio se puso fin al show vespertino llamado “Conferencia sobre el Covid” (“La Vespertina”), copia fiel de “La Mañanera” del presidente, en la que, al igual que en ésta, se encontraban pocas respuestas y sembraban inquietudes.

No se explicaba la gestión de la pandemia; se presentaban cuestionables estadísticas sobre ocupación hospitalaria, número de enfermos y casos de defunción; datos cuestionables tanto por el testimonio de miles de ciudadanos que sufrieron un viacrucis para poder ser atendidos, como por la percepción de otros tantos sobre la poca efectividad del gobierno, y por los datos de organismos especializados que revelan al menos el doble de las defunciones oficiales.

Lo más destacado era el protagonismo y lucimiento personal del Subsecretario López-Gatell, la mala información y la poca orientación sobre la prevención. En la última el Subsecretario expresó: “solamente dejamos este espacio para apertura a otras modalidades de comunicación que nos permitan adaptarnos a las circunstancias”. Ojalá estas otras modalidades resulten mejores que “la vespertina” pues según expertos, el semáforo verde (que no implica que terminó la pandemia) y la lentitud de la vacunación dejan expuesto al país a severos repuntes como ya sucede en varios estados de la República.

Creo que sería oportuno también finalizar “la mañanera” en donde más que informar se busca adoctrinar. Como eso no va a suceder, sería oportuno que los medios de comunicación serios dejen de cubrirla; informar sobre las incoherencias, imprecisiones y expresiones agresivas que ahí se emiten sólo logra hacer eco de esos dichos y convertirlos en tema de conversación, lo cual fortalece al presidente y divide a las personas. Ese es el objetivo presidencial. A palabras necias oídos sordos.

Por cierto mis hijas me confiaron que en 2018 votaron por AMLO. Una de ellas me dijo recientemente: “No me equivoqué al votar. El que me falló fue el que ganó la presidencia”. Qué bueno que mis hijas tuvieron la posibilidad de estudiar y progresar; de otra forma sólo hubieran aspirado a ser un ejecutivo mediocre como hay algunos. Por otro lado la palabra “aspiracionista” no existe en el diccionario de la RAE; eso pasa por no seguir estudiando.