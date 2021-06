Vamos a lo que sigue, 2024: Javier Esquivel

Los resultados electorales de la elección más grande de los últimos años son el banderazo para la carrera presidencial del 2024

Javier Esquivel

¿Qué sigue para los partidos políticos después del pasado 6 de junio? Renovarse, fortalecerse o difuminarse como aquellos que no alcanzaron su registro por no asegurar el 3 por ciento de la votación nacional y que o podrán ser asidero electoral para los aspirantes presidenciales que no sean considerados por sus partidos.

Empieza con este ciclo la reconfiguración de una Cámara de Diputados que deberá mejorar su capacidad de vinculación y comunicación con los millones de electores que decidieron su equilibrio entre los dos bloques en los que está dividido México.

Con la configuración de la cámara baja también inicia una nueva oportunidad para comunicar con estrategia que le permita a través de cada uno de las y los legisladores electos fortalecer su disminuida confianza e imagen ciudadana.

Los resultados electorales de la elección más grande de los últimos años son el banderazo para la carrera presidencial del 2024.

“Capitaliza el error y la derrota en las urnas de tu rival”, es una máxima en la estrategia política que de ser empleada por los ganadores de esta elección podrían comenzar a generar las mejores condiciones para reorientar o subrayar la oferta política de un proyecto de nación viable y avalado por los votos de la gente.

Los ganadores también estarán en condiciones de generar nuevas narrativas menos radicales que permitan fortalecer la imagen de sus partidos políticos, sobre todo, el triunfo les permitirá reconfigurar su mapa de actores y aliados estratégicos para el 2024.

Con el capital político de los resultados de una elección intermedia habrán de sumar nuevos acompañantes y jugadores de alto valor político y restar a los coyunturales que aportaron solo para la elección que terminó el 6 de junio.

Será importante sancionar aquellos legisladores que renuncien a sus bancadas para crear mayorías artificiales para la complicada agenda legislativa que se prevé para mitad de sexenio.

A partir de esta fecha, sin importar la resolución de los casos que todavía faltan por resolver en los tribunales electorales, cada acto y cada movimiento de los presidenciales de todos los partidos debe ser táctico, fino y bien planeado ya que cualquier error podría ser maximizado en su carrera por llegar a Palacio Nacional.

El gabinete federal, los gobernadores electos, los mandatarios en funciones, y los actores clave de la sociedad y tomadores de decisiones habrán de calcular y capitalizar cada uno de sus actos.

Los gobernadores salientes deberán ser los más cautos, reflexivos y negociadores en sus últimas decisiones, en razón de que una errática rendición de cuentas pudieran ser factor mediático para los próximos años. Ninguno de los exmandatarios salientes cuenta con estrategias de blindaje efectivo y comunicación que les permita una imagen sin vapulear.

La carrera presidencial en México a partir de hoy ha comenzado y en política todo comunica, y cada acción tiene una consecuencia.

Apuntes del consultor

Capitalizar el ambiente político económico influido por los resultados electorales es una oportunidad para la vinculación con el nuevo gobierno electo y los posibles miembros del gabinete estatal por parte del sector empresarial de Querétaro.

Planificar a seis años con un congreso uniforme y un gobierno con enfoque empresarias es una oportunidad para fortalecer su relación de manera estratégica.

Para los alcaldes reelectos y los que ganaron su elección tienen, del mismo modo, una ventana de oportunidad para ir construyendo su posicionamiento para los próximos tres años.

Reposicionarse y reinventarse hoy es más que estratégico. Lo es aún más para aquellos que no lograron ganar su elección y regresaron a sus antiguos cargos legislativos con un déficit de imagen.