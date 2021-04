Día el Niño: Seth Pérez

El Gallo 12

Definitivamente no alcanza. Con desesperación veíamos la cara de impotencia que tenía el ‘Pity’ Altamirano en la banca local, ¿y cómo no? Si nuestro plantel no da para más, nos consta que lo ha intentado todo, ha modificado el parado y les ha dado oportunidad a cuanto ‘refuerzo’ trajeron. Honestamente, el único que ha funcionado es Valencia (14), pero está ‘escondido’ allá por la lateral derecha, sin encontrar ‘socios’ dentro del campo que le ayuden a generar futbol. En esta ocasión, hasta nuestros baluartes Madrigal (8) y Ramírez (7) quedaron a deber.

Nuestro ‘talón de Aquiles’, sin duda, es la defensa central. Ni Doldán (22) ni Cervantes (25) ni Rea (4) ni mucho menos Magallanes (26) han dado ‘el do de pecho’ en la posición, lo cual nos tiene en el último lugar de goles recibidos (23), sin dejar de mencionar ‘la avenida’ que abre Mendoza (2) juegue del lado que juegue. Pero no solamente ‘ahí nos duele’, ¿qué me dicen del eje de ataque? Con troncazos como Silveira (19), que ayer dejó ir una oportunidad de oro, consiguiendo ‘un gol de campo fenomenal’ y Da Costa (23) que ni vale gastar tinta en su actuación. Si a esto le agregamos que Dos Santos (9) se nota enjundioso, pero totalmente fuera de ritmo, se entenderán los pésimos resultados.

Se acerca el final del torneo, y estamos en la tablita de ‘conseguir’ el peor escenario que se nos podría presentar después de la fecha 17, no clasificar y tener que pagar una multa de un dinero que no se tiene. Hoy todavía estamos en ‘la zona de los 12’, pero con un Mazatlán con los mismos puntos y sólo nos separa un gol a favor, y detrás, dos de los grandes, Chivas y Pumas, con un punto de diferencia. Mientras que, en la tabla donde duelen los dineros, Atlas se nos acercó a 14/18, San Luis se mantiene a 11/15 y afortunadamente Juárez perdió sus seis puntos, manteniendo nuestra ventaja de 7/15. ¡Ay nanita… qué feo se está poniendo esto!

*El Gallo 12 tiene la autoridad para analizar el mundo desde el ángulo de fan del Querétaro. Estudia todo lo que pasa por sus ojos y su mente.