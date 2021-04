El colmo: Hugo Lora

La cifra de 200 mil muertes por COVID-19 en nuestro país es verdaderamente indignante

Hugo Lora

Hemos escuchado una y otra vez que no hay dinero en Gobierno Federal, pero vemos incoherencias tan grandes en el gasto como una refinería que se inunda, un aeropuerto que no funciona y un tren que destruye a la naturaleza. Viendo todo lo anterior y pensando que estaba muy difícil superar tantas malas decisiones, podemos decir que ahora si llegaron al colmo de la incompetencia, pues después de la desgracia que vivimos con el manejo de la pandemia por parte de las autoridades esta semana nos enteramos de que no solo se gastó mal el dinero, sino que no se gastó todo el que se debía de gastar. En los primeros dos meses del 2021 la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) no ejercieron 32 mil 502 millones de pesos. Lo que es equivalente a 85 millones de vacunas contra el COVID, es decir, que de haberse ejercido bien el presupuesto ya tendríamos vacunas para casi toda la población de México.

La cifra de 200 mil muertes por COVID-19 en nuestro país es verdaderamente indignante, agregarle la incompetencia gubernamental lo hace inhumano. Deberíamos de estar hablando en estos momentos de que el país se endeudó para poder servir como motor de reactivación económica y como promotor de la salud de sus ciudadanos, en vez de eso hablamos de un Gobierno que invirtió menos del 1 por ciento del PIB en apoyos a las empresas y que no gastó todo lo que debía en cuidar a sus ciudadanos. La señal es muy clara.

El día de ayer comenzaron las elecciones en nuestro estado, pongamos todo lo que ha hecho el partido del presidente en la balanza y pensemos que lo que hacen allá nos lo pueden hacer acá. Después de hacerlo, salgamos a votar. Querétaro nos necesita más que nunca.