Se empiezan a revelar números reales del COVID-19: Carlos Olguín

Carlos Olguín

De acuerdo con datos oficiales publicados el sábado pasado por la Secretaria de Salud a nivel nacional reconoció alrededor de 120 mil muertes más de las oficiales hasta el día de hoy que rondan las 200 mil personas para situar el número “oficial” en 321 mil personas fallecidas a causa de COVID19, esto no es menor, pues ubica a México como el segundo país a nivel mundial, solo detrás de USA que tiene 500 mil, pero con el triple de población que nuestro país, y con números oficiales más confiables que los nuestros.

Además, en nuestro país vecino del norte se están aplicando más de 2.5 millones de dosis de vacunas al día, para que se dé una idea en México hicimos una fiesta con bombo y platillos porque nos prestaron 2.5 millones de vacunas de Astra Zeneca que se dan el lujo de no usar, pero eso equivale apenas a un día de vacunación allá, mientras que en nuestro país se han puesto 7 millones de vacunas en más de 4 meses a partir de que ya se encuentran disponibles.

Y es que no hay que pasar por alto que nosotros fuimos bastante groseros con el nuevo gobierno de nuestro vecino del norte no reconociendo la victoria del actual presidente Biden, no felicitándolo por su triunfo, yendo a hacer campaña por el ser más deleznable que existe en la persona de Trump, para luego pedir ayuda y por supuesto recibir un rotundo no a cambio.

Muchas personas mexicanas irán a aquel país como hasta ahora si es que tienen los medios para hacerlo a vacunarse, pues justamente esa población que desafortunadamente no es mucha, es también la que vacaciona, va de compras, acude a espectáculos y contribuye al auge económico de la economía más poderosa del mundo, ellos lo saben por eso están siendo permisivos con esas personas, porque representan a quienes tienen capacidad económica para ir a gastar.

De esos casi 7 millones de vacunas que se han puesto en México ni un millón de personas ha recibido segunda dosis, con lo que se pone en riesgo la efectividad de las vacunas y también el control que se tiene sobre cual se puso a cada persona, vamos ni el personal médico del país está vacunado por completo, así de precario es nuestro sistema de salud.

No hay que dejar de lado a las otras personas con algún tipo de padecimiento, las y los niños con cáncer, los diabéticos, los hipertensos, las personas con problemas renales, etc, etc, quienes una y otra vez han manifestado que no tienen medicamentos, que no son atendidos y quienes su estado de salud seguramente se encuentra muy deteriorado, esto aún no acaba, y por lo visto estamos muy lejos de que eso suceda, tome sus precauciones usted asuma la responsabilidad que nuestro gobierno ha asumido y cuidémonos tod@s, durante este periodo vacacional.