La pandemia de las mentiras: Kike Mireles

De Chile: Jamás había salido tan cara jugarle al trenecito, algunos de los tramos ya andan saliendo en más de 100 millones de pesos por kilómetro de vía, y agarrase, porque los que vienen en el tramito de Tulum están a nada de adjudicarlos a 227 millones de pesos cada uno, es decir, con un kilómetro de ese tramo se podrían comprar hasta 454,000 vacunas contra COVID de Moderna, sí, esas a la que la COFEPRIS no quiere darles visto bueno porque las considera muy caras y pues eso de la austeridad 4T aplica pa’todo menos para el caprichu-chu del Presidente.

De Mole: Y hablando de la COFEPRIS, luego del anuncio de Andrés sobre el acuerdo con el Gobierno Ruso para que nos manden 24 millones de dosis de la vacuna SputnikV se pusieron pero en friega a acelerar los permisos para que la vacuna pueda ingresar al país, solo qué hay un pequeño detalle, la vacuna rusa no tiene la validación de ninguna de las principales autoridades internacionales en esta materia, ni la FDA, ni la OMS, ni tampoco la Unión Europea le han dado el ok, algo curioso es que en agosto 2020, al cuestionar a Gatell sobre dicha vacuna, el

Subsecretario fue muy claro al decir que sería poco ético utilizar un activo no validado por dichos organismos y fiel a su costumbre, meses después, nos viene a decir absolutamente todo lo contrario, por cierto ¿Sabe qué subsecretaria absorbió a la COFEPRIS? Pues la de Gatell, como de que no, ahí le dejo botando ese balón.

De Pozole: Ni el contagio del presidente Andrés parece hacer entender al gobierno federal de la gravedad del asunto, una vez más, afirman que la situación está “bajo control”, la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero nueva titular de las mañaneras, parece que aprendió bien de su jefe y se atrevió a asegurar que incluso hay un descenso en la curva de contagios, una mentira más, fíjese, desde finales de noviembre, la curva que según aplanaron no ha dejado de subir, esta semana han sido los peores días de pandemia para México, pa’colmo, se dan conocer las cifras del INEGI que contradicen todos los datos que la secretaría de salud nos dio durante 8 meses; resulta qué hay un subregistro de muertes por COVID de más del 40%, “olvidaron” informar 44,000 muertes más en este periodo, juraron hacer historia y desgraciadamente para todos lo están cumpliendo pero para mal.

El Postre: Ni vacunas hay, pero los diputados federales de MORENA ya están bien apuntados para recibirla, pidieron formalmente que puedan ser incluidos en la lista prioritaria porque pues algunos saldrán a campaña por la reelección y no vaya a ser la de malas…