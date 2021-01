No more muro: Kike Mireles

Trump abandonó la Casa Blanca muy temprano y en oscura soledad ¿Su destino? Florida, desde donde algunos afirman intentara fundar un nuevo partido

Kike Mireles/Consultor y analista político

Twitter: @kikemireles

Instagram: @kikemireles

Facebook: Kike Mireles

De chile: Se terminó la novela de nuestros vecinos del Norte. Trump abandonó la Casa Blanca muy temprano y en oscura soledad ¿Su destino? Florida, desde donde algunos afirman intentara fundar un nuevo partido, “El partido patriota” ¿Le alcanzará su capital político? ¿Le alcanzaran las ganas? El tiempo lo dirá. No olvidemos que aunque perdió la elección, Donald recibió más de 74 millones de votos, razón suficiente para justificar los casi 26,000 efectivos de la guardia nacional desplegados en Washington DC para la toma de protesta de la dupla Biden-Harris, quienes tuvieron un día más que movidito. Luego luego se reventaron 17 ordenes ejecutivas para dar inicio a su Gobierno, destacando las enfocadas en la pandemia y que incluyen 100 días con uso de cubrebocas obligatorio para todas las oficinas federales, la reincorporación de Estados Unidos a la OMS y la creación de la coordinación de respuesta al COVID-19, postura totalmente contraria a lo decretado por Trump. Algunas que tendrán un impacto directo para México de manera inmediata son en el tema media ambiental, el regreso de EUA a los acuerdos de Paris, el fortalecimiento del DACA en beneficio de los dreamers y el final de la declaratoria de emergencia nacional en la frontera. Señoras y señores: NO MORE MURO.

De Mole: La campaña de vacunación del país, no tiene ni pies ni cabeza, pues la que había del barco se bajó. Esta semana presentó su renuncia la Dra. Miriam Esther Veras Godoy quien era la responsable del plan de vacunación contra COVID-19 a nivel nacional. En Palacio Nacional dicen que su renuncia al mismo tiempo que se anunció la disminución del ritmo y volumen de entrega de vacunas por parte de Pfizer es mera coincidencia, usted decida si les cree o no, la realidad es que estamos lejos, pero muy lejos de las cifras que Ebrard anunciara con bombo y platillo y lo peor, es que no podemos saber exactamente cuantas vacunas se apartaron y compraron porque fieles a su costumbre, clasificaron absolutamente toda la información ¿Traducción? La ocultaron por 5 años. Al día de hoy, la tasa de vacunación del país, según datos de la Universidad de Oxford apenas y llega al 0.3%, al ritmo que íbamos tardaríamos más de 27 años en poder vacunar a toda la población, ahora échele cuentas como nos va a ir con menos dosis y con Gatell al mando de monumental misión.

De Pozole: El gobierno federal decidió mandar millones directito a “La chingada”, y lo digo en forma literal, pues acaban de destinar 112 melones para mejor la plusvalía del rancho que lleva ese nombre y que es propiedad nada más y nada menos que de Andrés Manuel, los trabajos en Pakal-Ná Palenque también contemplan que el Tren Fara-Maya tenga una estación justamente ahí, como de que no, sería el colmo que un proyecto faraónico de más de 321 mil millones de pesos no hiciera escala en las tierras del faraón y como el tema urgía la SEDATU armo contrato y toda la cosa en friega para que fuera firmado apenas iniciando el año, ojalá le pusieran las mismas ganas para firmas los contratos para las compras consolidadas de medicamentos del INSABI, esos tenían que haber sido firmados desde noviembre del 2020 y hoy es fecha que no hay ni firmas, ni contratos, ni requerimientos, ni compras y obviamente, tampoco medicinas, pareciera que es ya manda el de mandar todo a “La Chingada”.

El Postre: ¿Se acuerda que Andrés trae atravesado al INAI? Pues seguro ahora lo traerá más después de que gracias al instituto se diera a conocer que el mismo día que el General Cienfuegos fue dado de baja como Secretario de la Defensa Nacional fue contratado como asesor de la misma Secretaría. Si, el general ha sido desde el día uno de su gobierno, asesor de Andrés Manuel.