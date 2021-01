Andy Chapoy: Hugo Lora

Todos hemos sido testigos del poder para dictar agenda que ha obtenido el presidente con las llamadas “mañaneras”.

Hugo Lora

“Entonces, ¿qué quieren?, ¿que no hablemos?, ¿que ya no haya estas conferencias?, ¿que no se garantice el derecho a la información?”. Tristemente las controversias entre el presidente y los organismos autónomos ya son cosa de todas las semanas. Ahora, fue el Instituto Nacional Electoral (INE).

Desde que sale el sol hasta que desaparece los temas más difundidos son los tocados en dichas conferencias, por que además el contenido normalmente es altamente controversial y muchas veces, divisivo. Es evidente que la imparcialidad y neutralidad no son características del discurso presidencial por lo que la decisión del INE de no permitir la transmición de estas conferencias durante el periodo electoral se me hace de lo más acertada.

El argumento de que son utilizadas para informar a la población diariamente es como decir que “Ventaneado” es una de las fuentes de información más fidedignas del país. Un ejemplo fue lo ocurrido la semana pasada cuando el presidente haciendo un “homenaje” a Jorge Arvizu, “el Tata”, puso una imagen de Benito, personaje del programa “Don Gato y su pandilla”. Si quiere que ser tratado con seriedad, es importante que este la proyecte o que mínimo, la simule.

El INE además no lo hace como un ataque al presidente, sino como una protección a la democracia y una precaución ante las consecuencias de eventos del pasado, denunciados por el mismo Andrés Manuel. En 2006, Vicente Fox, buscó intervenir en el sentido del voto por medio de diferentes declaraciones y, bajo apreciación del INE, lo logró. Por lo que en 2007 se hizo una reforma constitucional en la que se estipula una tutela inhibitoria, que en palabras simples es que los servidores públicos no pueden participar en la discusión electoral durante el periodo de campañas.

Debo decir que esta decisión tiene un beneficio colateral, no tener que estar mordiéndonos las uñas imaginándonos que es lo que va a decir el presidente por dos meses. Pero hay que tomar en cuenta que es posible que el Tribunal Electoral falle a favor del presidente, lo cual, desgraciadamente, ya no sería ninguna sorpresa dados los eventos de la última semana. Y aunque las decisiones, con o sin mañanera, seguiran siendo seguramente malas, sería interesante recordar un país sin tanto ruido en las mañanas.