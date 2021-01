Hay PÍO-ridades: Kike Mireles

Los hechos del Capitolio le pasaron factura a Trump, que después de la votación en la Cámara de Representantes liderada por la presidenta de la misma, la demócrata Nancy Pelosi, se convierte en el primer presidente de EUA sometido por segunda vez a juicio político

De Chile: Los hechos del Capitolio le pasaron factura a Trump, que después de la votación en la Cámara de Representantes liderada por la presidenta de la misma, la demócrata Nancy Pelosi, se convierte en el primer presidente de EUA sometido por segunda vez a juicio político, 231 legisladores, incluidos 10 republicanos votaron a favor del “impeachment”, mientras que solo 197 en contra. La batalla ahora es contra el reloj, Biden toma protesta el 20 de Enero y todo parece indicar que nomás los tiempos para el juicio no van a dar ¿Qué ironía no? Trump estaba tan obsesionado con un muro que terminó por construírselo a sí mismo.

De Mole: El Fondo Monetario Internacional dio a conocer las estadísticas de países que mayor presupuesto en proporción a su Producto Interno Bruto destinaron a medidas contra cíclicas y apoyos económicos durante la pandemia del COVID-19 y adivinen. México esta en penúltimo lugar, únicamente superando, y por prácticamente nada a Uganda, y detrás, muy pero muy detrás de países como Vietnam, Gabón, Etiopía, Belice y Zambia. Ya mejor ni le digo que estamos a 38 puntos porcentuales de distancia de los líderes Italia y Alemania porque seguro se me va a ir pa’tras; con esto se entiende totalmente porque cerca del 25 por ciento de las MIPYMES en el país han bajado la cortina de manera definitiva, pero nomás no fuera para comprar o remodelar estadios de béisbol porque ahí sí, llave abierta pa’tirar jonrones.

De Pozole: Andrés fue un duro crítico de la “militarización” del país hasta que llegó la hora de repartir la lana ¿Por qué digo esto? Pues porque mientras que todas las dependencias sufren y sufren recortes presupuestales, el presupuesto de SEDENA vuela y vuela, fíjese, el ejército ya tiene 27.6 por ciento más presupuesto que en 2018 con Peña y 50.8 por ciento más que en 2012 con Calderón. En 2021, el Ejército ejercerá un presupuesto de más de 112,000 melones, el equivalente a la suma de los presupuestos de la Secretaría de la Función Pública, Economía, Gobernación, Relaciones Exteriores, Cultura, Sedatu, Trabajo y la Marina ¡Ájale! Ahora sí, pa’cuando le hablen de abrazos no balazos, que no le digan, que no le cuenten, porque evidentemente le mienten.

El Postre: Aquí se lo dijimos desde octubre, y algunos no creyeron, esta semana la SEDATU aceptó que sí destinó más de 103 millones en la remodelación del estadio de béisbol del equipo del hermano del Presi, Pío López Obrador ¿Cómo ve? No hay pa’medicinas contra el cáncer pero si pa’que las Guacamayas la pelota lancen. Hay PÍO-ridades.