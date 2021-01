TRUMPadas gabachas: Kike Mireles

Biden fue ratificado como presidente electo y de pilón prácticamente le gana el senado a los republicanos, carro completo para Joe que tomara protesta el próximo 20 de enero a la que nuestro presi Andrés, no está ni invitado

Kike Mireles

Twitter: @kikemireles

Instagram: @kikemireles

Facebook: Kike Mireles

De Chile: La era Trump está llegando a su final en medio del caos, incluyendo todo lo que jamás pensamos ver en una transición presidencial de EUA, toma del Capitolio por fanáticos trumpistas, legisladores republicanos exigiéndole al VP invocar la enmienda 25, líderes opositores del congreso exigiendo un segundo Impeachment a Don Donald y la posibilidad latente de convertirse en el primer presidente de la historia en ser destituido; por su parte, Biden fue ratificado como presidente electo y de pilón prácticamente le gana el senado a los republicanos, carro completo para Joe que tomara protesta el próximo 20 de enero a la que nuestro presi Andrés, no está ni invitado, les dijimos, la estrategia de Ebrard de tomar partido por Trump ya está pasando factura, Marcelito por andar metido en todo nomás no hace bien nada.

De Mole: Si algo le ha causado corajes a la 4T es sin duda, las solicitudes de acceso a la información que han terminado por exhibirlos tal y como son, pues gracias al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos personales es que se dieron a conocer escándalos como la Estafa Maestra y por supuesto, los del actual gobierno como las compras a sobreprecio de ventiladores durante la pandemia, los salarios de los “analistas” matraca del Canal Once y hasta los contratos de Felipa Obrador, razón suficiente para que ahora Andrés anuncie una próxima reforma para que dicho Instituto desaparezca, así como lo lee, según él sería implacable contra la corrupción y está alentando la opacidad, de la estafa maestra, con su idea quiere controlar qué información del gobierno sale y cuál no, ahora cuando un ciudadano quiera Info del INAI le contestarán NANAI.

De Pozole: Mexiquito, el país donde el Director de la Comisión Federal de Electricidad puede aceptar públicamente la falsificación de documentos para justificar el apagón más grande en 49 años y no pasa nada, el país donde el subsecretario a cargo de la pandemia se puede ir a hacer todo lo que diariamente sale en televisión nacional a decir que no se debe hacer y no pasa nada, el país donde un Secretario de Relaciones Exteriores coordina la campaña de vacunación más importante de la historia teniéndonos en el nada orgulloso penúltimo lugar, y no pasa nada, Mexiquito, donde sin pasar nada no está pasando todo.

El Postre: A la que le llegaron los reyes fue a la Maestra Elba Esther Gordillo, 9 melones y medio la lana que el SAT dejará de cobrarle a la que desde la llegada de MORENA al poder no ha parado de recibir y recibir buenas noticias, desde su libertad, hasta la devolución de propiedades, un partido político y ahora, el perdón de impuestos, en fin, Andrés procura bien a sus cu4Tes.