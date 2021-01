El dilema ¿vida o muerte?: Pedro L. Jáuregui

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) arremetió contra las medidas de cuarentena en Bogotá y los gobernantes regionales que han implementado para contener la COVID-19

Pedro L. Jáuregui Ávila

La COVID-19 pone una vez más en confrontación el sector comercial e industrial y los gobiernos locales, algo que no es nuevo.

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) arremetió contra las medidas de cuarentena en Bogotá y los gobernantes regionales que han implementado para contener la COVID-19.

El líder de los comerciantes, Jaime Alberto Cabal, sentenció que las decisiones tomadas por la Alcaldía de Bogotá y los demás mandatarios causarán un déficit en la economía y serias repercusiones en miles de colombianos.

Advirtió que ellos (los comerciantes) van a cerrar sus negocios porque no quieren perder más dinero del que ya dejaron de recibir al principio de la pandemia.

Señaló que las políticas implementadas hace casi un año fallaron y repetirlas solo sería la destrucción de nuevos empleos y la muerte para miles de empresas. Irónicamente empleados y operarios apoyan a sus patronos.

A los sectores comercial e industrial se le sumó el de la diversión donde los propietarios de bares señalaron que la prohibición de la venta de licor, solo generará solo pérdidas económicas y sociales. Cabal, cuestionó además la labor de los gobiernos y la fuerza pública para contener la pandemia en el país.

Para Cabal, precisó que sí las autoridades hubiesen hecho bien su labor habrán terminado con la indisciplina social y el comercio informal porque imponer cuarentenas en Bogotá afectará “a la ciudad y su economía” y dejara pérdidas como mostró el Departamento Nacional de Estadísticas (Dane) y en otras ciudades.

Aclaró que no hay que recurrir a la represión como en el pasado para justificar el inadecuado manejo de una política para la prevención del virus y dejo claro que la clase política solo se preocupa por recibir sus sueldos y que no ha adelantado los estudios pertinentes para atender la contingencia sanitaria y así no afectar al comercio nacional y de esta manera encontrar un balance entre la economía y la salud.

Lo único cierto es que la COVID-19 permanecerá en el país por más tiempo y la gente saldrá a buscar el pan para sus familias, con sus consabidas consecuencias.