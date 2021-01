Interesante inicio 2021: Iván Torres

El COI ya no podrá aplazar fechas ya que los ciclos deportivos en esta justa son exactos

Iván Torres

El deporte no para, para el 2021 aún el Comité Olímpico Internacional tiene la duda de las condiciones en la llegará al verano la realización de los Juegos Olímpicos de Tokio.

El COI ya no podrá aplazar fechas ya que los ciclos deportivos en esta justa son exactos. Las evaluaciones que programan los atletas con sus respectivos entrenadores para llegar a la competencia de cada cuatro años no permite postergar. Ante la pandemia han tenido que hacer ajustes pero la edad no perdona.

Pasar un año, afecta en la capacidad física de cada individuo, cada cuerpo responde diferente y casi siempre en un rendimiento a la baja. Si de por sí ya es un proceso trunco y las condiciones económicas del evento han sido blindadas, no creo que ninguna parte del negocio aguante otro año. La mercadotecnia, la televisión, los patrocinadores, partes vertebrales para llevar a cabo el evento no pueden esperar.

El mensaje de principios de año del presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, es claro para calmar las aguas. Todo en apoyo de la realización del evento como sea y con los riesgos que sean: “Tokio sigue siendo la ciudad olímpica mejor preparada de la historia. Solo podemos agradecer a nuestros socios y amigos japoneses por su tremendo compromiso y determinación, que va perfectamente con nuestro compromiso y determinación de organizar estos Juegos en un lugar seguro para todos los participantes y de garantizar que estos Juegos Olímpicos sean adaptado al mundo post-coronavirus. Todos viviremos Juegos inolvidables ”, dice Thomas Bach.

Según Thomas Bach, si hay una lección que se aprendió en 2020 que muestra la importancia del deporte y el Movimiento Olímpico en el mundo de hoy, “es que necesitamos más solidaridad. Necesitamos más solidaridad dentro de las sociedades y entre sociedades”.

“Al aprender esta lección en solidaridad, volveremos a convertir los desafíos del futuro en oportunidades”, agregó el dirigente.

Creo que es un mensaje que se debe comprender y seguir por todas las organizaciones deportivas, ser consientes del compromiso que tienen con sus seguidores. Retomemos sus palabras como parte del aprendizaje de todos los que nos dedicamos a esto, podemos tener una directriz, al menos en este 2021.