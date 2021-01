Manzanero no le cantaba al amor: Enrique Alvarez Garibay

Esta columna podría seguir mostrando evidencia de que el maestro Armando Manzanero le cantaba al futbol, pero podemos seguir a través de las redes sociales.

Enrique Alvarez Garibay

La muerte del maestro Armando Manzanero dejará un hueco muy profundo en la cultura musical mexicana. Pero es necesario aclarar algo en torno a Manzanero. ÉL NO LE CANTABA AL AMOR. ¿No me crees? Acompáñame a revisar sus canciones:

Florentino Pérez cantándole a CR7

“No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar,

En mi almohada no te dejo de pensar, con las gentes, mis amigos, en las calles sin testigos…”

Toda Cataluña le canta así a Leo:

“Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones,

Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones,

Aprendí que la semana tiene más de siete días, a hacer mayores mis contadas alegrías,

Y a ser dichoso, yo contigo, lo aprendí”

En México, así le canta cada fan azulcrema al Cuau:

“Soy tan feliz, pues sigues siendo de mi vida la fragancia,

En nuestro amor nunca ha existido la distancia,

Que dios te guarde por hacerme tan feliz”

Y dicen que en el corporativo de Televisa, desde la oficina de Don Emilio, esto se escuchaba en su llamada telefónica al piojo:

“No, porque tus errores me tienen cansado, porque en nuestras vidas ya todo ha pasado,

Porque no me has dado un poquito de ti”

En Guadalajara, todo el rebaño entona este canto por Matías Almeyda:

“Y me muero por tenerte junto a mí, cerca muy cerca de mí, no separarme de ti

Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor”

En Argentina (y en muchos rincones del mundo), tras la muerte de Maradona, otra dolorosa pérdida, los fanáticos del Diego cantan:

“Voy a apagar la luz para pensar en ti, y así dejar volar a mi imaginación,

Ahí, donde todo lo puedo, donde no hay imposibles, que importa vivir de ilusiones si así soy feliz”

Esta columna podría seguir mostrando evidencia de que el maestro Armando Manzanero le cantaba al futbol, pero su espacio es limitado. Pero podemos seguir a través de las redes sociales. Escríbeme a @alvarezgaribay a través de twitter y compárteme testimonio que demuestre que no hay nada más romántico que el futbol.

MT