Con espolones de Gallo... (P2): El Gallo 12

Hoy el Querétaro mantiene una ventaja, y de la que algunos no se han percatado

El Gallo 12

A partir de que “no hay descenso”, muchos se han olvidado de que nuestro equipo libra una batalla extra, por no quedar en los últimos 3 lugares, quienes tendrán que hacer una erogación económica para que la Liga Mx “salude con sombrero ajeno” y entregue estos recursos al campeón de campeones de la Liga de Expansión.

En números redondos, el 18° lugar tendrá “que caerse” con el 50% de “la multa”, el penúltimo (17°) con un 30% y el antepenúltimo (16°) con un 20%, que a la postre harán el 100% de lo que se repartirá en la Liga de Expansión.

¿Cuál es nuestra ubicación? Arrancamos con 95 puntos, mirando para arriba, Tijuana y Mazatlán con 96, Juárez 97 y Puebla 99, y mirando para abajo, sólo están, el Atlas con 78 (17 de diferencia) y el San Luis con 48, pero, éste dividiendo entre menos partidos, por lo que su cociente se hace muy volátil. Por lo tanto, arrancaremos en el lugar 16°, y, hasta el momento, habría que “ponerse” con el 20% del castigo. Obviamente, el “horno no está para bollos” y no podríamos darnos “el lujo” de tirar recursos que no hay en abundancia.

Hoy el Querétaro mantiene una ventaja, y de la que algunos no se han percatado. Al torneo Clausura 2020, le faltaron 7 fechas por jugar, así que los “sabios de la Liga Mx” acordaron que cuando los rivales pendientes de cada club, se enfrenten nuevamente, en esta temporada (20-21), y en condiciones similares, en lo que se refiere a la localía y a la visita, irán en juego 6 puntos para la tabla del cociente. Ya jugamos 2, y se perdieron, contra Pumas y Tigres. Para este torneo, quedan 5 (15 puntos extras), a saber, Guadalajara, Santos, Cruz Azul, Atlas y Juárez, con el handicap de que 4 serán en casa. Mientras que a los rivales directos en esta tabla les quedan menos pendientes. Si no aprovechamos la localía y que tenemos más puntos extras por ganar… habrá que ir llenando un cochinito.