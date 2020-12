El país, un caos: Roberto Mendoza

“El aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo” Proverbio Chino

Roberto Mendoza

¿Este gobierno es la semilla de un cambio tan profundo que se enfila a una transformación? Si antes el país era una fea, lenta y negra oruga, ¿hoy es una incipiente, bella y radiante mariposa? Veamos algunos ejemplos.

El crimen organizado en varias regiones del país reclutaba jóvenes que no tenían futuro, arrebatándolos de sus casas y estudios para convertirlos en sicarios o narcotraficantes, pero nuestro gobierno entendió que debía darles opciones y creó “Jóvenes Construyendo el Futuro”, el programa les daría una beca y un trabajo de aprendiz para rescatarlos de las manos del crimen. ¿En dos años, qué ha pasado? La Secretaría del Trabajo reconoció que los resultados no han sido los esperado, el 75% de los jóvenes sigue sin trabajo y sin ingresos. ¿Cuál es el futuro de este proyecto? Para el próximo año tiene una reducción de su presupuesto del 17%.

La idea de tener una salud garantizada, eficiente y gratuita es un deseo anhelado por todos. Para alcanzarlo, este año se creó el Insabi y ha tenido recursos extraordinarios muy considerables, varios miles de millones de pesos vía el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, el sorteo de la lotería con una foto del avión presidencial, incluso la devolución de una parte del salario y aguinaldo de trabajadores del Estado ¿Cuál ha sido el resultado? Hay niños con cáncer, personas con VIH y otros padecimientos que mueren porque no hay medicinas, otras murieron porque no hubo donde atenderles y qué decir de los enfermos de Covid, habrá más de 120 mil muertos al final del año.

El presidente ha repetido muchas veces este sofisma: si llueve fuerte arriba, gotea abajo, como si la riqueza fuese contagiosa. Ahora, dice, los apoyos empiezan de la base social y de ahí hacia su cúspide. ¿Cuál ha sido el resultado? Según la página evaluare.mx, no se sabe, pues los programas de ayuda gubernamental no cuentan con diagnóstico y su diseño se hace sobre la marcha, es decir, son opacos y se desconoce dónde ha quedado ese dinero. Pensemos en la metáfora del presidente, la tierra no produce agua, siempre cae de arriba hacia abajo y lo que necesitamos es que haya, sí, un gran aguacero de recursos, con suficiente alcance para que no gotee, sino inunde la base.

El 21 de junio de 2019 el presidente decía que no era cierto que fuera muy difícil gobernar, que la política tenía que ver con el sentido común; seguramente piensa que el gobierno es un arroyo al que solo había que hacerle un caminito con sus manos para encauzar el agua y así el flujo de los acontecimientos, la inercia misma; lo llevaría a hacer historia. Ese riachuelo es un mar, un enorme mar embravecido, causado por una tormenta llamada cuatroté. Pero él sigue haciéndole un caminito, en el fondo del mar, donde ya todo está rebasado.