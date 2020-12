Caliente, prácticamente nos desmanteló, cosechó los frutos que Imagen sembró y se llevó a los canteranos emplumados a sus huestes

El Gallo 12

Para el futbol mexicano terminó este complicado año, el torneo de Apertura (Guardines 2020) nos dejó un León campeón, además de muchas y muy tristes experiencias por el Covid 19.

¿Qué le dejó al Querétaro en específico?

Comenzamos el 2020, confirmando la triste noticia (éramos felices y no lo sabíamos) de que Grupo Imagen (Club Gallos Blancos S.A. de C.V.) había vendido la franquicia (los derechos federativos) a Grupo Caliente (Solaz Deportes y Entretenimiento S. de R. L. de S.V.) y a mediados de año, éste cedió los mismos derechos (aún no oficialmente ante la F.M.F.) a un conjunto de inversores comandados por Gabriel Solares (Quegat S.A. de C.V.)… y a sufrir la afición.

Caliente, prácticamente nos desmanteló, cosechó los frutos que Imagen sembró y se llevó a los canteranos emplumados a sus huestes. Solares y compañía llenaron al equipo de jugadores dignos de divisiones inferiores, no apunto Liga de Expansión, porque, algunos, ni a ese nivel llegaban. Y no digan que no, porque los números son fríos, sumamos solo 13 puntos, producto de, 3 ganados, 4 empates y 10… sí, 10 derrotas, además con un -5 de diferencia en goles, 23 a favor y 28 en contra.

Se rumoraba que las arcas estaban casi vacías (aunque la actual incorporación de algunos refuerzos, dice otra cosa). Lo triste, es que no se ve de donde puedan surgir entradas económicas adicionales. A groso modo, el 80% de los ingresos de un club, lo conforman, la transmisión televisada, la publicidad en los uniformes y la asistencia al estadio, pero, por el momento, las dos primeras están negociadas por Imagen y Caliente, en ese orden, y la tercera no existe, dado el problema de la pandemia.

Lamentablemente, se nos terminó el espacio, pero “amenazamos” con hablar, en nuestra próxima columna, del riesgo económico que significa el “cociente por el no descenso” y cuáles son nuestros números en ese aspecto.