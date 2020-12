Sugerencia: No regales mascotas: Arturo Maximiliano

Tener una mascota requiere en muchos casos por lo menos tomarse un tiempo

Tener o dar una mascota requiere de alguien que diga sí, sí compro, sí regalo, o sí me la quedo, por eso es importante comentarte otras consecuencias del SÍ ACEPTO:

– Comida. A partir de 2015 el alimento para mascotas tiene IVA. Aún suponiendo que no compres este tipo de productos, el animal tiene que comer algo y eso significa dinero.

– Destrozos. ¿Estás dispuesto a encontrar tus zapatos favoritos hechos pedazos? Claro que las mascotas pueden ser educadas, no a golpes, pero dependiendo del animal, suelen, en el procesos de aprendizaje, rasguñar o morder muebles, hacer alguna necesidad en tapetes, alfombras o colchas. Si los tienes en el jardín quizá hagan destrozos en plantas y pasto. Acepta la posibilidad de estos destrozos y sus costos.

– El tiempo es dinero. Tener una mascota requiere en muchos casos por lo menos tomarse un tiempo para bañarla o contratar que se haga este servicio por un tercero. La caída de pelo es común, lo que implica más trabajo en casa.

– El paseo. Pasear a un perro es un tema indispensable y la menor muestra de humanidad, ya que principalmente los perros de cierto tamaño no deben estar en espacios reducidos ya que afecta su salud.

– Veterinaria. No sólo son las vacunas, sino esterilizar, hongos, tumores, enfermedades en huesos o atenciones por accidentes. Estos y tantos casos requieren llevar a tu mascota al veterinario y no es gratis.

– La irresponsabilidad nos cuesta a todos. En México hay millones, si, leíste bien, millones de perros callejeros producto de la irresponsabilidad y el descuido humano. Eso va a cuenta de la bolsa de todos.

– No compres, adopta. Si no estas dispuesto tú o a quien le regalas a asumir estos costos, se responsable, no compres ni des mascotas. Pero si estas convencido te propongo adoptar. Hay muchos extraordinarios animales esperando ser llevados a una casa.