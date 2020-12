¿Fin de que?: Miguel A. Rodríguez

Este tiempo que estuvimos en cuarentena, pensamos, y que mejor manera de aclarar todo que pensar

Miguel A. Rodríguez/Fundación Empresario Plus. Escuela de Negocios

Para estas fechas siempre usamos frases como; ya va a terminar el año, la pasé mal, el próximo año será el mejor, este no es mi año, entre otras muchas maneras de decirlo, pero esta vez no viene al caso, de este año todos hemos aprendido mucho mas que de cualquier otro, este año fue una lección, la cual de verdad anhelábamos, nos estábamos olvidando cada día que pasaba de nuestro potencial, de lo que de verdad somos capaces de hacer, teníamos todo tan fácil que no fuimos capaces de valorarlo hasta que se nos fue arrebatado, esta vez por una pandemia, la próxima quien sabe, pero a pesar de todo vuelve a amanecer, seguimos respirando, seguimos siendo quienes somos, e incluso nos hemos encontrado con nosotros mismos.

Este tiempo que estuvimos en cuarentena, pensamos, y que mejor manera de aclarar todo que pensar, ingeniando como mantener nuestra empresa a flote, como mantener a nuestros colaboradores, haciendo todo lo que este a nuestro alcance para no tener que hacer recortes de personal, y aquí es donde concluimos que estos trabajadores se han vuelto familia a través del tiempo, que no solo son compañeros de trabajo, empleados o socios, son mucho mas que eso, por eso hoy mientras escribo esto. solo les deseo lo mejor a cada uno de mi familia, y no solo los de mi núcleo familiar, lo digo por cada trabajador que cuentan conmigo en mi empresa.

Ya no estamos en 1900, cuando se explotaba al trabajador y simplemente se le pagaba por esto, hoy en día buscamos brindarles las mejores condiciones, logrando así que cada uno de ellos sienta su empresa como propia y no asista a cumplir una función o una tarea, queremos que se tatúen la camiseta con nosotros como empleadores, que sientan la empresa propia, que les duela si se desangra, solo de esta manera logramos establecer metas claras, medibles y cumplibles, y que mejor que haciéndolo amando lo que hacemos, que se sientan como en casa, porque eso es en lo que se ha convertido nuestra empresa, un hogar.

Este año se está acabando, pero no es el fin de nada, solo está comenzando, estamos resurgiendo, volviéndonos mas fuertes y mas unidos, trabajando como uno solo, lo cual debe ser la meta de toda empresa, un fin unilateral, en el cual se beneficie a la empresa, ya que al beneficiarse esta nos estamos beneficiando cada uno de nosotros, los quiero invitar a que en este año que viene, lo empecemos con el pie derecho, desde el primer día, mejorando nuestros hábitos, sacando lo mejor de nosotros mismos, ya que nos hemos demostrado ser capaces de esto y mucho mas, si pudimos con este año en el cual pasamos por una situación tan difícil, podemos con todo lo que se nos venga.