Congr4Tulations Don Biden: Kike Mireles

De Chile: Pues pasó lo que ya sabíamos que pasaría, el colegio electoral de EUA ratificó los resultados que vimos en Noviembre pasado y le dio el gane a Biden con 306 votos, por lo que, más a fuerzas que de ganas, ahora sí, Andrés se dignó a felicitar al mandatario por el triunfo; fíjese, aún no toma protesta y la relación ya está raspadita, le cuento que los demócratas tienen bien presentes que 0 y van 2 del presi de Mexicouuu, la primera, cuando en Julio pasado fue a “inaugurarle” la campaña a Trump en plena Casa Blanca ¿Ya no se acordaba? Y la segunda, el tremendo berrinche de semanas para no reconocer la derrota de su compa Trump; Joe rompe dos récords, el de convertirse en el presidente con mayor edad, 78 años, y el de ser el más votado de la historia con 81,283,485 votos. Mucho trabajo para el secre de absolutamente todo, Ebrard, ni paper PGalligator.

De Mole: La que dijo bye bye bye fue la embajadora, tanta tensión diplomática con el tema Biden-Trump pasó factura, Martha Bárcena anunció su retirada después de 43 años de carrera diplomática ¿Y cómo recriminarle algo? Está más que claro que la capacidad no tiene espacio en el gobierno federal que toma decisiones a capricho mañanero, en fin, pa’acabarla de fregar, llega al puesto, quien durante 25 años milito en el PRI, y que hasta ahora era el titular de la SEP, hablamos de Esteban Moctezuma, alfil de combate del empresario favorito de la 4T: Salinas Pliego, quien ya se saborea los negocios que se vienen con su camarada, no se olvide que justo a inicios de la pandemia, la SEP adjudicó un contrato de más de 969 melones por el servicio de aseguramiento de bienes a nada más y nada menos que a Seguros Azteca, la mafia no mafia del poder ahora hablará inglés.

De Pozole: resulta que ahora el semáforo epidemiológico que tanto le festejaron a Gatell, ya pasó, en palabras del mismo subsecretario matraca, a ser intrascendente, después de que hasta los estados morenistas dejaran de hacerle caso; porque aunque la situación de la pandemia es grave, léame por favor, muy grave, Andrés les tiene prohibido a sus colaboradores el mencionar la palabra rojo en sus conferencias, fíjese, la tasa de mortalidad de COVID19 por millón de habitantes en la CDMX, es 52.8% mayor a la de Italia y 59.1% a la España. Aunque no lo digan, si el panorama parece rojo y se ve rojo, no le busque, esta rojo. Cuídese y mucho.

El postre: Saldrá más caro el caldo que las Dos Bocas, Moody’s estima que el costo de la refinería acuática se incrementará otros 30,000 millones más, la obra, que ya lleva 6 inundaciones nos costará 200 mil millones de pesos, un presupuesto grotesco para un balneario que estorbara más que lo que según ayudará, manglares ya no vemos perdidas no sabemos.