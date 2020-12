Bien Felipas y con tenis, y contratos, y terrenos…: Kike Mireles

No conformes con destruir todo lo que tocan ahora quieren terminar con la autonomía del banco central una vez más, solo que ahora, están poniendo en riesgo las reservas internacionales al obligar al banco vía la reforma propuesta, a comprar todos los dólares sobrantes a los bancos comerciales

Kike Mireles/ Consultor y analista político

De Chile: MORENA la volvió a aplicar, van y con todo contra BANXICO, no conformes con destruir todo lo que tocan ahora quieren terminar con la autonomía del banco central una vez más, solo que ahora, están poniendo en riesgo las reservas internacionales al obligar al banco vía la reforma propuesta, a comprar todos los dólares sobrantes a los bancos comerciales ¿y esto qué? Pues las compras de dólares, Banxico las realiza únicamente cuando es necesario para estabilizar la inflación, no nomás porque sí, ahora estaría obligado a hacerlo siempre y con ello, podría convertirse en la lavadora de billetes del crimen organizado, y sí, si entra lana cochina y es investigada a nivel internacional, te llamabas reservas, las autoridades del Banco no entienden la necedad de Monreal por impulsar esto que no ayuda a nadie… bueno a casi nadie ¿sabe a quién si? Señoras y señores, con ustedes: el narco estado. Diputados a prueba de fuego para detener esta aberración de cuarta.

De Mole: Autoridades de Estados Unidos señalaron que existen pruebas de que la empresa suiza Vitol, pagó harta lana en sobornos a funcionarios tanto de Peña como de Andrés, para hacerse de contratos con PEMEX entre 2015 y 2020, otra vez agarraron en curva al presi quien cada que sale a decir que acabó con la corrupción se topa con un escándalo marca diablo donde está involucrado su gobierno, fíjese, al enterarse le dedicó sólo un minuto ¡un minuto! de las dos horas de la mañanera a hablar del tema, imagínese, a este empresa el gobierno le pagaba hasta 60% más por tonelada de etano que lo pagado a Etileno XXI, lo increíble aquí, es que después de las pérdidas históricas y los escándalos sigan manteniendo al agrónomo Romero Oropeza como director de PEMEX, por cierto y por si usted no lo sabía, el inge tiene en la nómina en puestos clave a primos, primas y sobrinas con nula experiencia en el ramo energético, ineptitud y corrupción, la “mezcla” perfecta para que una petrolera se hunda como refinería en Dos Bocas.

De pozole: ¿Se acuerdan que Andrés se burló de la investigación de los contratos de su prima Felipa con PEMEX porque según eran ataques? Poooos que si era cierto, horas después de darse a conocer el escándalo, la petrolera suspendió los contratitos de la prima del precisó por cerca de 365 melones de pesos, alegaron que nadie se dio cuenta que era prima de Andrés ¿cómo ve? esos de la 4T hasta para inventar pretextos son maletas, si usted saca la calculadora, se dará cuenta que a Felipita le alcanzaría para comprarse hasta 4 casas blancas como la de La Gaviota ¡Ájale! Ahora entendemos porque no son iguales, son requetepeores, y esto, sin contar los demás contratos con el IMSS, el IMP y el ISSSTE que aún no son aclarados; harta lana, con razón a Doña Felipa le alcanzo para comprarse 38 hectáreas junto a la zona protegida de Palenque Chiapas, justamente por donde quieren que pase sí o sí el Tren Fara-MAYA, nosotros cuidando al que hacía Pío Pío y Felipa diciendo Mío Mío.

El postre: en plena crisis económica, Andrés decide nombrar al frente de la secretaría de economía a la diputada Tatiana Clouthier, licenciada en lengua inglesa y sin experiencia alguna en el ramo económico, eso sí, las porras al presi le salen re’bien ¡aguas Gatell! en una de esas te bajan la chamba de matraca oficial.