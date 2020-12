Tu presupuesto, tu primer gran paso: Arturo Maximiliano

Un consejo para evitar endeudarte es dejar la tarjeta de crédito en casa cuando vas a un centro comercial

Ajustarnos a vivir con lo que podemos pagar te mantendrá en equilibrio financiero:

– Paga tus fijos y luego diviértete. Es fácil llevar una relación de gastos fijos como son la luz, agua, hipoteca, crédito automotriz, celular, colegiatura y otros. Una vez que has pagado todo lo anterior entonces puedes dedicar el resto a darte tus gustos. Las finanzas personales no tienen que ser prohibitivas sino ordenadas.

– Pon en una balanza presente vs futuro. Comprar nos da placer y a veces hasta te quita el estrés, pero si te sobra algo de dinero, una vez cubiertos tus gastos fijos, tienes también la opción de ahorrar, ya sea aportando al cochinito, a tu cuenta de Afore o bancaria. Gastar hasta el último peso en el presente no nos dejará mucho para el futuro, sobre todo pensando en el retiro.

– Presupuesta. Un consejo frecuente de Pesos y Centavos, quizá el primero, es hacer tu presupuesto, identificando tus ingresos y egresos. Es la herramienta más importante para establecer metas e identificar que gastos puedes recortar para no estar ahorcado mes con mes. Esto te ayudará a saber dónde estás parado financieramente para evitar gastar de más.

Muchas veces las ofertas que vemos en los aparadores pueden atraernos a gastar en cosas que queremos pero que no necesitamos. Esto parecería una tortura, pero si de antemano sabemos que no tendremos la certeza de tener para pagar ese dinero extra cuando llegue el estado de cuenta, lo mejor será evitar adquirir cosas a crédito.

– Los momentos que vivimos actualmente, de poca liquidez y mucha incertidumbre, no hacen menos importante esta propuesta de vivir de acuerdo a nuestras posiblidades, tarde que temprano volveremos a retomar aire y confianza, por lo que te propongo que lo tengamos en cuenta hoy y siempre.