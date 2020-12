Le quedó grande la silla, y a México le faltó jinete: Kike Mireles

Romo se va y no es ningún héroe, mientras se desempeñaba como jefe de la oficina de la presidencia se surtió con la cuchara grande y a sus empresas les fue requetebién

De Chile: La semana pasada se los adelantamos, Ponchito Romo estaba hasta el copete (y eso que no tiene) de la 4T y ya no aguanto más, renunció la “guillotina”, pues fue quien provocó las renuncias de el ex secretario de hacienda Urzua y del de SEMARNAT, Toledo; los dos aseguraron que Romo no dejaba operar a nadie que se interpusiera en sus negocios y conflictos de intereses, y tenían razón, Romo se va y no es ningún héroe, mientras se desempeñaba como jefe de la oficina de la presidencia se surtió con la cuchara grande y a sus empresas les fue requetebién, AGROMOD fue la encargada de proveer los arbolitos que se murieron luego luego, del millón de hectáreas del programa sembrando vida, la otra, ENERALL sigue controlando cerca del 66% del agua potable en la península de Yucatán, de pilón, la abogada de sus empresas, Margarita Ríos-Farjat, se Convirtió en ministra de la SCJN, así que aunque “se fue”, Romo está más metido que suavicrema en helado.

De Mole: ¿Se acuerdan cuando los fanáticos del régimen presumieron hasta el cansancio un presunto premio y reconocimiento de la OMS a López-Gatell? Pues bueno, esta semana, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, titular de la OMS le jaló y en serio las orejas al subsecretario “matraca”, en cerca de 6 ocasiones, se refirió al mal manejó de la pandemia en México, incluso pidió seriedad al gobierno federal, de sobra está decirle que la cosa en nuestro país está canija, vamos directo al doble de fallecidos de los que presuntamente eran ya el escenario catastrófico, el colmo, Gatell minimizó e ignoró los dichos de Tedros, pero bueno, que podríamos esperar de alguien que afirma que “el cubrebocas sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no” con tal de justiciar la irresponsabilidad de Andrés, MORENA los hace y ellos se juntan.

De Pozole: 1 de Diciembre 2020, y el sistema de salud de Dinamarca seguía estando a 9,318 km de distancia, 30 millones creyeron semejante mentira y otras cientos más. 2 años del sexenio de Andrés, que prometió, prometió y prometió, y nomás nada cumplió, mire a su alrededor, hoy, hay más balazos que nunca y los abrazos nomás no llegan; hoy, hay más ejército en las calles, y en las aduanas, y en los puertos, y en la frontera y hasta en los aeropuertos; la economía si va en 8%, pero pa’bajo; superaron los dos millones de empleos, pero perdidos, van 13 millones; aplanaron la curva, pero de la congruencia y la empatía; primero los pobres, pero para pagar los platos rotos, y como MORENA ya rompió la vajilla entera, ahí van 10 millones de personas más a pobreza extrema… le quedó grande la silla, y a México le faltó jinete.

El postre: La falta de apoyos a la MIYPIMES durante la pandemia pasó factura: 1,010,857 empresas bajaron la cortina permanentemente, el 20.81% de la totalidad del país, asfixian hasta lo que respiraba por cuenta propia.