A dos años de la llegada de la 4T: Carlos Olguín

Se nos prometió un gobierno solidario con los pobres, en lugar de ello se les sacrifica como en la inundación de Tabasco, porque claro, se quejan menos

Carlos Olguín/Columnista

De los 100 compromisos de gobierno que nos prometió con la entrada de la 4T, nos dicen que se han cumplido 78, pero la realidad parece tener “Otros datos”, hagamos un análisis rápido:

Seguridad; no llegaron los abrazos y si los balazos, tenemos los peores dos años en la materia de la historia de México, 70 mil muertos con todo y pandemia, durante todo el sexenio de Calderón fueron 64 786, es decir, tenemos más muertos en dos años de la 4T que en todo un sexenio.

Pobreza: se nos prometió un gobierno solidario con los pobres, en lugar de ello se les sacrifica como en la inundación de Tabasco, porque claro, se quejan menos, de acuerdo con el Inegi y el Banco de México al finalizar el 2020 tendremos 12 millones de nuevos pobres, una década perdida en la materia, 48 de cada 100 mexicanos no ganan el suficiente dinero para poder adquirir la canasta básica, esa es la realidad actual de nuestro país.

Economía: de acuerdo con el FMI, expertos de diversas bolsas y bancos, México tiene una década perdida de crecimiento, que para llegar a lo que teníamos en 2018 tendrán que pasar al menos 7 años más, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, las consultas a mano alzada para tirar inversiones como la de Constellation Brands, los cambios en las reglas para la inversión en energías limpias, las amenazas contra las grandes empresas, tienen a nuestro país por primera vez en su historia con un decrecimiento de inversión extranjera de acuerdo con la propia Secretaria de Economía, ello nos habla del clima de desconfianza ante este gobierno por parte de quienes generan empleo y riqueza.

Salud: previo a la pandemia teníamos una grave crisis de desabasto de medicamentos, que no ha mejorado, incluso ha empeorado, solo que con la pandemia ha perdido visibilidad, somos el país con más muertos de la salud en el mundo, de acuerdo con lo que especialistas como el taller de datos de la revista Nexos, seriamos en números reales el país con más muertos por COVID19, con más de 300 mil fallecidos, con todo y eso, sigue el presidente al día de hoy sin usar cubre bocas, sin recomendar pruebas, aunque de acuerdo con lo dicho por él, se hace una cada semana, de acuerdo con el periódico el País, 8 de cada 10 muertos en México no llegaron al hospital, incentivados por las recomendaciones de no ir a menos de sentirse muy mal, esa irresponsabilidad ha causado mucho sufrimiento, dolor y muertes.

Ni que decir del apoyo a las mujeres quienes han sido olvidadas por la 4T, el medio ambiente, la corrupción, la libertad de prensa, en resumen dos años desastrosos, de destrucción masiva y miseria,