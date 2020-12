La necesaria lucha por el presupuesto: Fernando Islas

Recordemos que la bancada de Morena ha demostrado un compromiso absoluto con la comunidad universitaria

Fernando Islas

Ha llegado nuevamente diciembre y los ánimos en las diferentes cámaras legislativas empiezan a calentarse, la nueva oposición desconoce totalmente el papel que actualmente se ve obligado a jugar, un papel en donde se ve totalmente imposibilitada de definir el destino del erario público, mismo que anteriormente tenía destinos poco certeros, muy sombríos y con seguridad lejanos a cubrir las necesidades de la ciudadanía.

Ante esto el reto para la actual Legislatura del Estado de Querétaro, se centra en definir un presupuesto justo y suficiente para la Universidad Autónoma de Querétaro, un presupuesto que cubra la deuda histórica que se tiene con la Máxima Casa de Estudios relacionada con brindarle certidumbre financiera a la institución educativa más importante de Querétaro.

Por ello Morena cómo partido político y principalmente como movimiento social tiene el compromiso inquebrantable con la defensa de la educación pública, con brindar garantías a las y los queretanos que las nuevas generaciones tendrán oportunidad de acceder al nivel superior y de este modo engrosar las posibilidades de una vida digna. Recordemos que la bancada de Morena ha demostrado un compromiso absoluto con la comunidad universitaria, no solo defendiendo sus intereses presupuestales sino posicionándose de manera enérgica en contra de medidas que afectan la vida de las y los universitarios.

Vienen tiempos complejos, el Gobierno Estatal está ante una oportunidad inigualable de compensar los años de no brindar el aumento presupuestal prometido durante la no tan lejana campaña del 2015, es momento que desde la Casa de la Corregidora se mande un mensaje claro si está o no con el futuro de la UAQ.