Comprar y vender online: Arturo Maximiliano

Arturo Maximiliano

Ya estamos cerrando el año, época en la que se intensifica el consumo por eventos como el Buen Fin, Cyber Monday, la Navidad misma y los consumidores mexicanos que ya aprovechan el Black Friday de los Estados Unidos. Son fechas de compras y ofertas, pero si bien antes eran pocos los que compraban en línea, ahora la tendencia es predominante, acelerada por la pandemia.

– Cursos para vender online. Muchos micro y pequeños comercios aún no están vendiendo por internet por desconocimiento de cómo se hace y qué alternativas tienen para esto. Les recomiendo entrar a la página de la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), donde tienen cursos gratuitos para orientarte.

– ¿Qué se sugiere deba tener tu página para vender online? Primero IAB recomienda facilidad de navegación y continúa con otros cuatro factores: diseño de página, funcionalidad, claridad en garantías y tiempo de entrega, así como proceso de pago. Yo me permitiría agregar una, política clara de devoluciones.

– ¿Cómo y por qué te siguen como marca? Según un estudio reciente del IAB México, los internautas se aceran y siguen las marcas para estar actualizados de las novedades o para enterarse de los descuentos, por lo que es una buena manera de dar a conocer estos.

– ¿Por qué compramos en línea? Las principales razones que sobre por qué le damos click en comprar son: 1) Recibe sus compras a domicilio, 2) Recibe sus compras a tiempo, 3) En internet encuentra más productos que en la misma tienda física y más descuentos, 4) Puede comparar precios y variedad antes de comprar, y 5) Encuentra productos que no se venden en la tienda física.