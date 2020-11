¿Ya somos Dinamarca?: Kike Mireles

Ya mejor no hablamos de que una de las promesas de Andrés fue que el 1 de diciembre de 2020 tendríamos un sistema de salud como el de Dinamarca porque algo me dice que nomás ya no se armó

De Chile: En Palacio Nacional ya no les sorprenden nada las quejas del Jefe de la Oficina de la Presidencia, Ponchito Romo, el funcionario, que es una especie de mediador entre Andrés y los empresarios, dice que de plano ya no sabe ni como hacerle, habla y habla, propone y propone y nomás nadie lo oye, y es que como lo hemos dicho antes, Ponchito coincide el gobierno de MORENA ha fracasado en brindar certeza a las inversiones privadas y por eso, estamos como estamos, dice que no entiende como es que el presidente toma decisiones como si el país estuviera creciendo al 9% cuando todo mundo sabemos que traemos esos números pero de decrecimiento… pobre Don Poncho, no se baja del barco por puritita vergüenza pues el fue, uno de los principales promotores de la transformación de cuarta y le dieron, como a todos, choro por liebre.

De Mole: Atrás quedaron los tiempos donde se le Inventaban premios a López-Gatell y hasta donde presumían que era poeta, sin embargo, aún con 100,000 muertes oficiales por COVID-19 en México, Andrés se atreve a dar consejos de pandemia a otros países en la cumbre del G-20, ellos dicen vamos bien, los estudios dicen todo lo contrario, el último de Bloomberg y que analiza las acciones gubernamentales durante la pandemia, colocó a México en el último lugar de los 53 países estudiados, en el estudio se valoraron entre otros datos el número de muertes por millón de habitantes y número de pruebas, obviamente salimos reprobados; en fin, ya mejor no hablamos de que una de las promesas de Andrés fue que el 1 de diciembre de 2020 tendríamos un sistema de salud como el de Dinamarca porque algo me dice que nomás ya no se armó.

El Pozole: Con bombo, cinismo y platillo, presentó Andrés el Código de Ética para la transformación de México, lo presenta un día después del Anuncio de que los videos de su hermano Pío no son prueba de que junto con David León, ex funcionario elite de Chiapas, desviaron recursos para la campaña de Andrés, si usted se echa un clavado en la gestión de Velasco como gobernador de Chiapas, encontrará que “curiosamente” en 2017, un año antes de las elecciones, se le dio carpetazo a una investigación que lo relacionaba con el desvío de más de 680 millones de pesos a empresas fantasmas y de donde salía la lana para apoyar a MORENA ¿sabe para qué era originalmente ese dinero? Para apoyar a madres solteras chiapanecas de bajos recursos, y que obvio no vieron un solo peso. Eso de “primero los pobres” solo aplica pero para pagar los platos rotos.

El Postre: Resulta que Guillermo Fernández Sánchez, aseguro, Secretario de Desarrollo Social de Veracruz, afirmó, no una, sino dos veces, que una persona puede vivir sin problema con 1,000 pesos al mes, adivine de que partido es el funcionario estrella de Cuitláhuac García ¿y por qué inmediatamente pensé en MORENA?