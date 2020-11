AM: 18 años de abonar a la democracia y la libertad de expresión: Hugo Cabrera

Permanecer 18 años en una época de cambios tan vertiginosos, principalmente provocados por el galopante avance y el rol de las nuevas tecnologías, es ya un enorme logro

Hugo Cabrera

En las democracias modernas, en su más amplio sentido, como modelo político y de organización social que reside en el pueblo, los medios de comunicación y la libertad de expresión son pilares, de enorme relevancia y trascendencia.

El Periódico AM Querétaro, del que nos sentimos muy orgullosos de formar parte como colaborador, cumplió 18 años de informar con veracidad, oportunidad y un profundo compromiso social con las familias queretanas; un medio de comunicación joven que hoy cumple su mayoría de edad, que supo rápidamente posicionarse en el gusto de los lectores, y que se convirtió en un referente de apertura, pluralidad e innovación entre los medios de comunicación.

Permanecer 18 años en una época de cambios tan vertiginosos, principalmente provocados por el galopante avance y el rol de las nuevas tecnologías, es ya un enorme logro; incluso este atípico 2020 y la pandemia, no ha sido impedimento para el talentoso equipo del Periódico AM, que en distintos momentos específicos de cambio, han mostrado una enorme capacidad de adaptación que les ha permitido permanecer vigentes, fuertes y en el agrado del público; más de 16 millones de visitas a su sitio web y un tenaz regreso a la versión impresa, son objetivos conseguidos durante un año que, definitivamente, para el Periódico AM Querétaro no fue tiempo perdido.

Estoy convencido de que la labor periodística y la comunicación requieren una profunda vocación, tener esa disposición de analizar el contenido, informar con claridad, llevar historias atractivas que ocurren a diario en nuestro entorno, así como contar la verdad de manera clara y digerible para lograr una ciudadanía más informada y, por consecuencia más comprometida y consciente de su contexto social y temporal. Ese, sin duda, es el gran propósito de los medios de comunicación, ahí es donde radica su mayor aportación a nuestra democracia. Más en estos tiempos donde los aires de autoritarismo, a nivel mundial y local, amenazan la libertad de expresión

Mis felicitaciones y total reconocimiento al trabajo del Consejo de Administración, constituido por empresarios comprometidos con Querétaro, así como a Miguel Ángel Flores, y Alhelí Lara, además de todo el capaz equipo que, hoy, llevan el peso de un medio consolidado en Querétaro, que hace periodismo joven para el Querétaro del futuro.