El inservible nuevo etiquetado: Roberto Mendoza

Este etiquetado sataniza muchos productos, algunos que quizá no necesariamente atentan contra la buena nutrición

Roberto Mendoza

A los mexicanos nos gusta comer, una de las características de nuestro país, reconocida en todo el mundo es nuestra cocina llena de platillos diferentes y deliciosos en cada casa. La mayoría de ellos de gran sabor y alto nivel nutricional, pero obviamente de una gran potencia en calorías, grasa y energía.

Los nutriólogos y doctores están de acuerdo que cada organismo es diferente y necesita comer dependiendo de sus necesidades de trabajo y consumo de energía, la dieta de un atleta olímpico no puede ser igual a la de un oficinista, pero no sólo existen estas diferencias sino además hay otros factores, primero el económico, el cultural, el educativo, incluso el estrés y la depresión influyen en nuestra dieta.

En estos días ya se ha consolidado el nuevo etiquetado de productos que se venden en todo el país. Este etiquetado sataniza muchos productos, algunos que quizá no necesariamente atentan contra la buena nutrición. Braulia Leonor Rodríguez, dueña de la marca de chocolates La Hija del Fuego se queja de que haya tenido que poner la leyenda “Exceso grasas saturadas” debido a que la norma marca 6% y ellos producen barras de 6.5, además sus chocolates no tienen grasas añadidas, pues están hechos de Manteca de cacao, grasa que es vegetal y natural. Por supuesto tienen calorías, es lo que se espera de un chocolate.

Le pregunto a Braulia si ella cree que el etiquetado afectará sus ventas: “incluso han aumentado” me asegura “quien le gusta el chocolate no se va a fijar en los famosos octágonos”, decreta. Yo también lo creo; por muchas razones seguiremos comiendo lo que nos gusta. ¿Pensaron esto las brillantes mentes que diseñaron los octágonos? ¿Por qué pensaron en los productos y no en la cultura? ¿Por qué no hay una discusión nacional sobre quiénes somos y qué comemos? La obesidad es multifactorial, no se acaba ni se combate con unas etiquetas, sino con educación y respeto a nuestra cultura. Si queremos que haya menos enfermos por obesidad hay que buscar una solución de largo plazo atendiendo a las necesidades únicas de cada mexicano y eso es una tarea difícil para políticos que quieren resultados inmediatos y no les importa nuestra salud, sino su carrera rumbo al poder.