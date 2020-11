Caminar sin miedo: Fernando Islas

Durante décadas el PRI y en los últimos años el PAN se han dedicado a sembrar el miedo en nuestro estado

Fernando Islas

Eduardo Galeano, entrañable escritor uruguayo mencionaba en una de sus poesías que “La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir” sin duda estas palabras toman una fuerza particular si analizamos la actualidad que vive nuestro Querétaro. Durante décadas el PRI y en los últimos años el PAN se han dedicado a sembrar el miedo en nuestro estado, miedo a que si no favorecen a un candidato en específico, las mejoras jamás llegarán a sus lugares de origen, los programas sociales no les serán entregados o inclusive el amedrentamiento ha llegado a niveles en donde la seguridad se convierte en una moneda de cambio.

Me queda claro que son muchos años de transitar con la misma lógica gubernamental, que la desesperanza se ha apoderado de generaciones completas que viven en el desánimo al momento de participar en los diferentes procesos políticos que se viven en nuestra entidad. ¿Pero acaso las revoluciones en Latinoamérica no nos han enseñado nada? El ejemplo de la niñez chilena, que fue el motor principal de una movilización que termina con la erradicación de una carta magna con claros tintes relacionados con la dictadura que aquel país hermano vivió a manos de la CIA y el genocida Pinochet o el organizado pueblo Boliviano que no sólo supo sortear un golpe de estado orquestado desde la Casa Blanca, sino que a través de un ejercicio democrático sacan del poder al gobierno impuesto y regresan a la silla presidencial a la izquierda representada en la figura de Luis Arce.

Las y los queretanos nos encontramos en la antesala de un proceso electoral en donde la contienda se visibiliza compleja, no sólo tendremos que asumir que la actual administración buscará jugar un papel elemental en los próximos comicios, sino que tendremos que hacer uso de la creatividad y organización popular para que por vez primera exista una alternancia en aquella Casa de la Corregidora que ha sido testigo silencioso de las miles de almas que nos hemos plantado frente a ella exigiendo que la justicia llegue a innumerables causas sociales.

Es momento de quitarnos el miedo, caminar con el convencimiento que solo la eterna lucha por la dignidad nos puede dar, desde lo colectivo, desde la convicción de que otro Querétaro es posible, donde la intolerancia quede enterrada en el pasado y de la mano todas y todos escribamos las primeras páginas de una nueva época para nuestro estado.