Minutos que cambian vidas: Hugo Lora

“…se ha dicho que la democracia es la peor forma de gobierno, excepto por todas las otras formas que han sido probadas de vez en cuando” (Churchill, 1947)

Hugo Lora

Aunque cuente con muchas imperfecciones, la democracia nos permite rectificar las decisiones que como ciudadanos tomamos y no resultaron. Muchas veces subestimamos el poder que tenemos sobre el destino de nuestro país pues nos encontramos verdaderamente alejados de su funcionar político, pero este es enorme. Tan grande que gracias a él hemos vivido tragedias terribles, pero también vidas tranquilas. La persona que elegimos para tomar las decisiones que vemos de tan lejos, nos afectan muy de cerca para mal y para bien.

Este fin de semana se confirmó lo que muchos mexicanos estábamos esperando, la salida de Donald Trump de la presidencia de los Estados Unidos. Después de una jornada electoral llena de particularidades entre votos enviados por correo, declaraciones de fraude y peleas legales Joe Biden está por convertirse en el cuadragésimo sexto presidente de nuestro vecino del norte con una participación histórica de alrededor del 66 por ciento. Y aunque es evidente que las causas que promovía el discurso de Trump siguen vivas y son apoyadas por más de 71 millones de estadounidenses, se dio una lección democrática al mundo.

Nosotros nos encontramos a menos de 8 meses de una jornada electoral trascendental en nuestra historia, y lo digo así por que este gobierno ha tenido consecuencias catastróficas en la vida de muchísimos mexicanos. Solo para darnos una idea, casi 20 millones de mexicanos entraron durante este periodo de pandemia a la pobreza moderada y extrema y Gobierno Federal no ha hecho nada. Aunque no podamos cambiar al presidente podemos transformar el panorama político de nuestro país de manera drástica. Ya hemos visto el resultado de un gobierno sin contrapesos, tenemos en nuestras manos el poder para cambiarlo, no echemos en saco roto lo que cada uno de nosotros puede hacer por nuestro país. Unos minutos de domingo pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas por completo, aprovechémoslos.