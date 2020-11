Por la TRUMPa muere el pez.: Kike Mireles

Si Trump revierte la proyección la cosa pa’bien o pa’mal seguirá absolutamente igual para nuestro país, con Biden, la cosa cambia

Kike Mireles/Columnista. Analista y consultor político

De Chile: En la elección presidencial de EUA estuvieron buenos los catorrazos, tanto que aún va pa’rato para saber de manera oficial quién será Mr. President, aunque todo indica que por su propia Trumpa muere el pez ¿Qué le conviene a México? Las cosas como son, sí Trump revierte la proyección la cosa pa’bien o pa’mal seguirá absolutamente igual para nuestro país, con Biden, la cosa cambia, la atención estaría en 2 temas, el migratorio, en donde prometen poner fin a la “función” de policía fronteriza que Andrés lleva haciendo con la Guarda Nacional, y el T-MEC, en donde se tendrían que revisar varios temas, concretamente el de energías verdes, y ahí estaría el despapaye, pues sabemos que el Energy Team Mexa: NBA (Nahle-Bartlett-Andrés), le tiene repele a los generadores solares y eólicos mientras derrocha amor carbonífero, cheque, Biden promete inversión de 2 billones de dólares en energías verdes, aquí, prometen una refinería acuática, les digo, esta carbón.

De Mole: Hace semanas se adjudicaron 68 mil millones de los fideicomisos, la semana pasada, 33 mil millones del fondo de salud, ahora van y con todo, por la lana que se mandaba a los municipios, los cuales no solo han dejado de recibir 28 mil millones del gobierno federal sino que ya esperan más recortes, fíjese, los 12 Fondos de donde bajan lana, ya tienen tijeretazos, con decirle que tan solo al de Fomento municipal y al fondo general de participaciones ya le tumbaron 50 mil millones, nadie sabe dónde está ni pa’donde va la lana, lo que si es cierto, es que a los municipios no les llegó, ni les llegara naranjas, y eso que ya vienen las posadas.

De Pozole: Ya exprimieron a las instituciones, a los fideicomisos, al fondo de salud, a los estados y municipios y sigue sin alcanzarles, MORENA bien preocupado por remar y remar lana y resulta que según la Auditoría Superior de la Federación, después de 113 auditorías, nomás no encuentra 5,801 millones de pesos que según ejerció el gobierno de Andrés en 2019, pero agárrese, porque aún falta auditar los meros meros negocios de Ponchito Romo, Nahle, y compañía, nos referimos a la central avionera de Santa Lucía, el Tren Fara-Maya y el balneario de Dos Bocas, los cuales, podrían incrementar el daño a la hacienda pública considerablemente, sobre advertencia no hay engaño, luego no vayan a andar preguntando ¿Y Quién se lo Riobóo?

El Postre: Mario Delgado, nuevo presidente de Morena, festejó con bombo y platillo la felicitación con carta membretada y todo, del Partido Comunista de Cuba, y luego dicen que el exagerado es uno.