La guerra contra la verdad llega a su clímax: Paul Krugman

Paul Krugman/Columnista

Comencé a escribir una columna para The New York Times en el año 2000. Se suponía que lo mío era la economía y los negocios, pero no pude evitar notar que uno de los contendientes a la presidencia de ese año hacía afirmaciones falsas de manera sistemática sobre sus propuestas en materia de políticas. George W. Bush insistía en que sus recortes de impuestos para el uno por ciento eran para la clase media y en que su plan de privatizar la Seguridad Social solo deseaba eliminar las obligaciones que el sistema imponía a los estadounidenses mayores.

Sin embargo, en aquel entonces mis editores me dijeron que no era aceptable usar la palabra “mentira” cuando se escribía sobre los candidatos presidenciales.

Pero a estas alturas creo que la mayoría de los observadores informados por fin decidieron que está bien reportar el hecho de que Donald Trump miente de manera constante.

Muchas de las mentiras son extrañas y triviales, como las repetidas afirmaciones de Trump de haber recibido un premio que ni siquiera existe. Sin embargo, el presidente cerró la campaña de este año con dos mentiras enormes y peligrosas: y hay razones para temer que esta semana lanzará una tercera mentirota, tal vez incluso más peligrosa que las dos primeras.

La primera gran mentira es la afirmación de que Estados Unidos está siendo amenazado por hordas de “marxistas alborotadores, saqueadores, pirómanos, tomadores de armas y quemadores de banderas”.

Cualquiera que camine por las “jurisdicciones anarquistas” de Nueva York o Seattle puede ver con sus propios ojos que nada de esto está sucediendo. Y los datos confirman lo obvio. Un estudio sistemático encontró que las protestas del verano de Black Lives Matter fueron, de manera generalizada, pacíficas y que “la mayor parte de la violencia fue, de hecho, dirigida contra los manifestantes de Black Lives Matter”.

Ah, y Trump sigue afirmando que Joe Biden no condenará la violencia mínima que realmente ha ocurrido, cuando, de hecho, Biden sí lo ha hecho.

Así que Trump quiere causar terror entre los estadounidenses por una amenaza que solo existe en su imaginación. Al mismo tiempo, quiere que ignoremos la amenaza real de la COVID-19.

En los últimos meses, Trump abandonó en la práctica todo esfuerzo para limitar la propagación del coronavirus. De hecho, ha promovido de manera activa esa propagación. Un estudio creíble de Stanford estimó que los mítines de Trump, en los que hay una gran cantidad de personas apiñadas que gritan, la mayoría sin cubrebocas, han causado alrededor de 30.000 infecciones y 700 muertes.

Sin embargo, Trump quiere que los estadounidenses crean que la pandemia, que mató a más estadounidenses el mes pasado de los que mueren víctima de homicidios en un año cualquiera, es una noticia falsa. Estamos “a la vuelta de la esquina”, insiste, incluso cuando las infecciones y las hospitalizaciones están aumentando a un ritmo aterrador. Los medios noticiosos solo hablan de “COVID, COVID, COVID” porque están en contra del presidente. Los médicos están inflando el número de muertes reportadas porque quieren ganar más dinero.

Estas grandes mentiras son inmensamente destructivas y no solo porque conducen a malas políticas. Nos guste o no, la retórica presidencial afecta el comportamiento de millones de estadounidenses.

Las mentiras de Trump sobre la amenaza anarquista han dado aliento a los supremacistas blancos, incluidos los terroristas nacionales. Su rechazo a la amenaza de pandemia, su burla de las medidas de precaución, como el uso de cubrebocas, han hecho mucho para ayudar a la propagación del coronavirus.

Pero puede que lo peor esté por venir.

Puede suceder que Trump, con dificultades, gane la reelección de manera legítima, aunque esto requeriría que las encuestas estuvieran equivocadas por un mayor margen que en 2016. Sin embargo, si eso no sucede, es casi seguro que se negará a aceptar la derrota en silencio.

A menos que pierda en una aplastante victoria, ha indicado que tratará de robar la elección al bloquear el conteo de los votos de Biden, con la ayuda de jueces partidarios. No creo que tenga éxito, pero desearía estar seguro de ello.

¿Qué pasa si no logra mantenerse en el cargo? Todos sabemos lo que puede venir después: afirmaciones de que le robaron la elección. Afirmará que millones de personas votaron de manera ilegal; después de todo, lo hizo después de las elecciones de 2016, cuando negó haber perdido el voto popular. Tal vez afirmará que de algún modo se desecharon millones de votos a su favor; después de todo, ya afirmó de manera falsa que están “tirando al río” los votos.

Y encontrará una audiencia receptiva. Los pronosticadores profesionales han considerado a Biden como el gran favorito durante mucho tiempo, pero según una encuesta de Gallup de finales de septiembre, el 90 por ciento de los republicanos espera que Trump gane. Si pierde, nuestra derecha conspiradora reaccionará con conmoción y furia.

El resultado inmediato bien puede ser una ola de violencia y destrucción de la propiedad: que los partidarios de Trump se comporten como de manera falsa se les atribuye a los manifestantes de Black Lives Matter. Pero, en realidad, eso es lo que menos me preocupa.

No, el peligro realmente grande es que millones de nuestros ciudadanos tal vez se crean una versión estadounidense del mito de la “puñalada por la espalda” del que tanto se habló después de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial y que afirmaba que los militares fueron traicionados por el gobierno civil. Y esos electores bien podrían terminar eligiendo al próximo candidato presidencial del Partido Republicano.