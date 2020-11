Elecciones 2020 en USA: Carlos Olguín

En medio de todo esto, el actual jefe del estado mexicano, fue en plena campaña a manifestarse a favor de este personaje que nunca debió tener ni siquiera un micrófono enfrente y que más bien su lugar debe de ser tras las rejas

Carlos Olguín/Columnista

Para cuando esta columna se publique, es posible que ya haya un ganador de las elecciones en nuestro vecino del norte USA, el mismo país que ha sufrido 4 años de encono, de discurso de odio, de discriminación racial, de polarización, de pelas con todo mundo tanto en lo interno como en lo externo, lo mismo con China, que, con Rusia, que con organismos internacionales como la OMS, o el acuerdo de París sobre el cambio climático, pero también con su gente, peleado con Bannon su estratega de campaña, que con Jeff Sessions su secretario de Justicia, o con Mueller aquel ex fiscal que evidenció la intervención rusa en la elección del 2016 a favor de Trump, para que luego el congreso con mayoría republicana lo absolviera, o con Anthony Fauci, el estratega contra el COVID19, a quién francamente ha contradicho sobre el uso del cubre bocas, de las pruebas, de la gravedad de la pandemia, en la cual ha tenido el peor manejo hasta ahora.

Escándalos de abuso sexual, de evasión fiscal expuesta por el New York Times, descalifica y enfrenta a los medios con descalificaciones einsultos, ha dicho que los mexicanos estamos pagando su muro, y si, efectivamente lo estamos pagando, pero no es un muro de ladrillo y cemento, es un muro humano conformado por 30 mil elementos de la guardia nacional que como si la seguridad en el país estuviera muy bien fueron destinados a contener a los migrantes.

Esterilizando a mujeres migrantes, poniendo en riesgo el Obama Care, cancelando el programa de los “Dreamers” que son hijos de migrantes nacidos en USA, para que puedan acceder a beneficios gubernamentales, imponiéndonos un tratado de comercio, acusándonos de abusar de USA.

En medio de todo esto, el actual jefe del estado mexicano, fue en plena campaña a manifestarse a favor de este personaje que nunca debió tener ni siquiera un micrófono enfrente y que más bien su lugar debe de ser tras las rejas.

Con todo lo anterior hoy parece irreversible la ventaja de Joe Biden, por el descontento de la mayoría de personas americanas con el régimen actual, las encuestadoras marcan como lo revela The Wall Street Journal con MVC, ajustando los márgenes de error, la votación quedaría 290 vs 246, pero que si las encuestas demuestran la proyección real esta seria 357 votos vs 179 en favor de Biden, pues estados conocidos como columpio como lo son Florida, Pennsylvania, Arizona, Carolina del Norte, Michigan y Wisconsin parecen ser para Biden y el partido demócrata, ello con una histórica votación de casi 100 millones de personas por correo.

Ante su inminente perdida frente a Biden Trump, prevé escenarios plantea fraudes, ha dicho que si pierde tendrá que huir del país, ante lo que Corea del Norte y Rusia, han ofrecido asilo, por eso le urgía tanto nombrar a la nueva juez de la Suprema Corte de Justicia de aquel País, porque ahí es donde quiere que terminen los pleitos actuales donde ha construido una mayoría conservadora.

Las instituciones de nuestro vecino del norte están a prueba, y lo estarán a tope en las próximas semanas, pues tal parece que no está dispuesto a reconocer su derrota y eso llevara a un escenario nunca antes visto, donde creo que veremos una premonición con los regímenes populistas del mundo y sus futuros.