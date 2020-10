Ser, saber y hacer: Miguel A. Rodríguez

Un ser integral es a lo que todos aspiramos llegar sin saberlo, esto requiere de disciplina, conocimiento, y ser persona, porque de nada sirve tener todo si no eres persona primero

Miguel Andrés Rodríguez/Fundación Empresarios Plus. Escuela de Negocios

Tres palabras que las escuchamos a diario, pero no le damos su importancia, si priorizamos estas tres palabras una por una, vamos a entender un poco mas de esto.

Ser: este es el mas importante de los tres, ya que aquí está la esencia de cada uno de nosotros, lo que nos diferencia al resto, lo que nos hace destacar y demuestra nuestro real yo, con el cual sacamos nuestro mayor potencial en todo sentido de la palabra.

Saber: El conocimiento, lo que leemos, lo que aprendemos día a día, nadie puede arrebatárnoslo, y este saber es el que nos lleva a realizar grandes planes, lo que nos hace ver inteligentes hacia nuestros ojos y los de los demás.

Hacer: De nada sirve saber algo si no sabes como llevarlo a cabo, el hacer es la parte de la practica, del realizarlo, lo que demuestra a nosotros mismos y a los demás que sabemos, no solo con palabras, con hechos, que es lo que realmente suma, en ultimas, las palabras se las lleva el viento y los hechos son lo que se queda. Ahora que ya entendemos estos tres aspectos debemos interiorizarlos para lograr darnos cuenta que de nada sirve tener solo uno de los tres, debemos ser un ser integral, teniendo los tres en el mismo, si sabemos, hacemos y somos, vamos a lograr todo lo que nos propongamos, cada plan, cada emprendimiento. Un ser integral es a lo que todos aspiramos llegar sin saberlo, esto requiere de disciplina, conocimiento, y ser persona, porque de nada sirve tener todo si no eres persona primero.