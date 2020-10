La lana se va, se va, se fue con la 4T: Kike Mireles

En Palacio Nacional no tienen llenadera, no les bastó con embolsarse 68 mil millones de los fideicomisos y ahora se abalanzaron sobre el Fondo de Salud para el Bienestar

De Chile: Más cantado que canción de Los Ángeles Azules en boda, se concreta la salida de Durazo de la Secretaría de Seguridad y protección ciudadana; el ajonjolí de todos los moles, desde Colosio, Fox y Andrés, se va con más pena que gloria de la secretaría que prometió puros abrazos y solo incrementó los balazos. Sus números indican que la violencia se disparó 37% más que con Fox, un 27% comparado con Calderón y 16% con Peña; se va a buscar la gubernatura de Sonora cargando con más de 65,000 muertes violentas durante su gestión y el récord del año más violento en 2019. Se va jurando que se ha debilitado al narcotráfico aún sabiendo que bajo su mando liberaron a Ovidio Guzmán y los delitos del crimen organizado aumentaron en 29.4%. Ojo ahí Sonora, ahí les va su candidato que aunque se dice duro, ante el crimen es más blando que ninguno.

De Mole: En Palacio Nacional no tienen llenadera, no les bastó con embolsarse 68 mil millones de los fideicomisos y ahora se abalanzaron sobre el Fondo de Salud para el Bienestar, 33 mil millones acaban de pasar a la bolsa de Andrés para gastarlos como, cuando y donde quiera, los diputados de MORENA se negaron a garantizar que ese dinero se gastara para lo que originalmente fue presupuestado: ¡LA SALUD! Dicen que no es necesario, que ellos van a garantizar que se atienda todo lo que se tiene que atender, como si no supiéramos que la única garantía con este gobierno es que no tienen madre, fíjese, este fondo se encarga principalmente, de atender a enfermos cuya atención representa un gasto catastrófico para las familias, así como del abasto y distribución de medicamentos contra el cáncer y el VIH, sí de por sí, ya iban 726 días sin apoyo para niños con Cáncer, imagínese ahora que rasuraron el 33% de este fondo para acabar muy seguramente, remodelando más estadios de béisbol.

De Pozole: México en la línea de las 90,000 muertes oficiales por COVID y el presidente ni se inmuta, al grado de que es más importante enviar mensajes a la nación hablando de béisbol y los Dodgers que tocar temas de empleo, economía o salud, con decirle que el presi hace llamadas a gobernadores pero no para hacer equipo vs la pandemia, sino para salvar equipos de su deporte favorito, sino, pregúntenle al gober de su tierra Adán Augusto López, a quien Andrés le encargo “cuidar” del equipo Olmecas de Tabasco, y el cual “mágicamente” incremento su presupuesto de dinero público en 131%. Les digo, pa’MiPYMES y enfermedades no hay, pero pa’l beis, 350 millones anuales desde presidencia, sin contar los mil millones de pesos que se gastaron comprando estadios en Sonora.

El Postre: Dice Gatell que el cubrebocas si sirve pa’lo que sirve y no sirve pa’lo que no; la soberbia cantinfelsca de alguien que no puede aceptar simplemente que se equivocó.