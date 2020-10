Recta final: Iván Torres

Atrás le siguen Cruz Azul, Pumas y América, así como lo oye, hace tiempo que estos equipos de prosapia no se encontraban en la cima

Iván Torres

Se acerca el cierre del campeonato Guardianes de la Liga Mx y es momento de hacer las apuestas de quién llega mejor a la liguilla.

Los lugares prácticamente están definidos para los 12 aspirantes. Hágame el favor, por si usted no lo sabía o no se acordaba, habrá liguilla con el famoso repechaje, aquel que años anteriores fomentaba la mediocridad, pues ahora aparece simple y sencillamente para descargar el inventario mercadológico que no se pudo sacar en el torneo pasado cuando nos alcanzó la pandemia.

Quedan por disputarse 6 puntos y resulta que se podrá entrar a la fase final con 16 o 17 puntos, es decir, con el 33 por ciento de efectividad. La lógica dice que aquellos que ingresen al repechaje, seguramente quedarán fuera a las primeras de cambio cuando enfrenten a los punteros. Y hablando de ellos, León nuevamente se perfila como el rival más temido de la competencia.

Ya lo hemos resaltado en este espacio, el trabajo que realiza el entrenador Nacho Ambríz es de otro nivel. Me tocó trabajar con él aquí en Querétaro, le puedo mencionar dos valores fundamentales que sobresalen, intensidad y jugar a uno o dos toques máximo, son sus bases de juego, de ahí parte para generar orden defensivo, contragolpes, y la calidad de sus jugadores termina por hacer la diferencia.

Será el rival a vencer. Atrás le siguen Cruz Azul, Pumas y América, así como lo oye, hace tiempo que estos equipos de prosapia no se encontraban en la cima, la realidad es que han amenizado el torneo y entre ellos también puede salir el candidato al título.

Después le siguen los caballos negros, aquellos que encuentran un resquicio para colarse y pelear, ahí anda el Monterrey, equipo que aún ostenta el cetro de la competencia, al no haber campeón el semestre pasado, los regios mantienen su monarquía.

Al final entrará Chivas, un equipo de capa caída que tiene buenos jugadores pero que no termina por separarse de sus fantasmas, le cuesta mucho desarrollar su futbol y aqueja la falta de contundencia. Restan dos jornadas pero prácticamente están definidos los equipos que jugarán la liguilla, habrá que esperar.