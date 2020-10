No son invencibles: Kike Mireles

Una gran sorpresa se llevó Morena en las elecciones de Coahuila e Hidalgo en donde el PRI arrasó

Kike Mireles/Columnista y consultor político

De Chile: Tremenda sorpresa que se llevó MORENA en las elecciones del pasado domingo, la 4T se sentía invencible y pos ya le demostraron que no, por lo pronto el PRI los borró totalmente de la legislatura de Coahuila y ganó el 38% de las alcaldías de Hidalgo, de nada le sirvió al partido hegemónico enviar a la “caballería” de Mario Delgado para operar la elección que sentían “ganada” y es que se quedaron pensando en los números de 2018 cuando Andrés Manuel obtuvo el 37.36% de la votación en Coahuila y el 52.65% en Hidalgo, la derrota morenista revive el fantasma del Voto Útil que bien podría arrebatarles la mayoría en el congreso en 2021.

Un factor importante fue la baja participación ciudadana, la cual apenas alcanzó del 39.38% en el norte y 48.96% en el bajío, lo que permitió al voto duro priista imponerse, esto es un riesgo ya que de repetirse esta tendencia a nivel federal los ganones con voto duro serían justamente, los morenistas, ojo ahí.

De Mole: Primer Acto, el Secretario de Salud Alcocer afirma que existirá un rebrote de COVID-19. Segundo Acto, el presidente Andrés desmiente al Secretario de Salud diciendo que no habrá rebrote de COVID-19. Tercer Acto, sale López-Gatell a defender a sus dos jefes diciendo que si habrá rebrote pero que no es un rebrote rebrote porque el rebrote que dice el Secretario de Salud es precisamente un rebrote de carácter sanitario y el no rebrote del presidente es de una perspectiva más amplia porque él ve más allá que los que sí ven un rebrote y que en conclusión el rebrote no es rebrote ¿Apoco no les recuerda esto a una rifa no rifa de un avión que no se rifaría pero que si sería rifado? Ahí está su experto que ya andaban queriendo hacer presidente, maromeando en el fanatismo y olvidándose de que en sus manos está la vida de millones de mexicanos.

De Pozole: No es secreto que el béisbol es el deporte favorito de Andrés, y si usted mezcla esto con su otra cosa favorita que es favorecer a los cu4Tes obtiene como resultado que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ya prepararé la remodelación del estadio de béisbol donde juegan la Guacamayas de Chiapas ¿quién cree que es el dueño de la marca y los derechos del equipo? cha cha cha chaaaan, nada más y nada menos, que Pío López Obrador, hermano del presi, sí, el mismo que grabaron embolsándose la lana de los chiapanecos, pero no se apure, ya les va a dejar un estadio de lujo ¿No qué no había lana? ¡Sí es cierto! Olvidaba que ya embolsaron miles de millones de los fideicomisos, ahora sí ¡Play Ball!

El postre: Hablando de Pío, volvió a la escena pública, pero no crea que para explicar de dónde venía la lana que se embolsó, sino para avisar que demandará a los que le cacharon sus marranadas, el cinismo viene de familia.