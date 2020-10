Entender al cliente: Miguel A. Rodríguez

Entender al cliente es primordial, pero esto requiere practica, paciencia, inteligencia e innovación

Miguel A. Rodríguez/Empresarios Plus. Escuela de negocios

Con el pasar del tiempo, siempre se ha encontrado la misma problemática al tener una empresa o negocio, y esta es una pregunta ¿Qué quiere el cliente? Para responder a esta incógnita debemos entender a este mismo, que compra, que gustos tiene, que precios se le acomodan, pero para hacer este análisis tardaríamos meses e incluso años para entender a cada uno, ya que cada cliente es un mundo nuevo, ninguno tiene el mismo pensamiento, gusto y recursos igual al otro, por lo cual se han venido implementando infinidades de técnicas mediante el “marketing”, uno que me ha llamado la atención principalmente es el neuromarketing ya que esta usa el marketing junto a la medicina de la mano.

Mediante varios estudios se ha dado a conocer que el cerebro se estimula por colores, olores, sonidos, entre otros. Al realizar estos estudios se noto una estimulación como reacción a colores, como lo es el amarillo, rojo entre otros, lo cuál ha facilitado el entender al cliente. Podemos engañar a todo lo demás pero no a nuestro cerebro, si este se siente atraído por algo, hará hasta lo imposible para comprarlo. Yo no soy medico para realizar estos estudios, pero sí un empresario el cual entiende su mercado y poco a poco al cliente. La idea central del mercadeo es generar un engagement, lo cual significa crear relaciones con el cliente para que este se quede con nosotros, ganar un cliente es relativamente fácil, mantenerlo requiere mas trabajo y recuperar un cliente perdido es la parte difícil, para nadie es un secreto que no es fácil volver de donde ya decidiste partir. Pero todo esto se puede lograr mediante promociones, buen trato y hacer que el cliente se sienta cada vez mas a gusto con nuestros precios, productos y con nosotros mismos, debemos llegar a que el cliente se identifique con nosotros; entender al cliente es primordial, pero esto requiere practica, paciencia, inteligencia e innovación.

Aracely Guasp, directora asociada de Innovative Marketing en Puebla, explica: “Con el neuromarketing se logra entender al cliente desde un ángulo que ni él mismo te podría explicar, y esto te ayuda a ir un paso adelante para identificar los insights, comprender su comportamiento y poder hablar en el idioma que se requiere para lograr las reacciones esperadas”.